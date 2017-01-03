Burada “sorular” cevaplardan daha önemlidir…

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Sorun:

Saldırıyı IŞİD üstlense bile; hangi ülkede kanlı terörüne önceden hedef gösterilmiş, sonrasında da “oh” çekilmiştir?..

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Sorun:

Yılbaşı saldırısı ülkeye mi, yoksa belli bir yaşam biçimine midir?..

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Sorun:

O gece aileler çocuklarını dışarı göndermek istemediler… Toplumun büyük çoğunluğu eve kapandı…

Bu duygu nedendi?..

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Sorun:

Yılbaşı kutlamaları, iktidarın sesi basın tarafından “kafirlik”, bizzat devletin Diyanet İşleri tarafından da “Gayri meşru” ilan edilmişse, Reina baskını sadece “terör” eylemi midir?..

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Sorun:

Böyle bir katliamı “İyi oldu”, “Müstahak”, “Gitmeselerdi” diye karşılayan bir çoğunluk, nasıl ortaya çıktı bu ülkede?..

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Sorun:

Gazeteciler-yazarlar, terörü desteklemek iddiasıyla hapisteler…

Kanlı baskın öncesi “Yılbaşı kutlamalarının kafir işi, gayrimeşru ve dinen suç” olduğunu söyleyip “azmettirenlerden” bir tekinin kılına dokunulmaması rastlantı mıdır?…

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Sorun:

Bu din tüccarları; tüm insanların barışını, kardeşliğini, insanın insana sevgisini, bireyin bireye saygısını mı istiyorlar bizden…

Yoksa kendileri gibi olmayanların yok edilmesini mi?..

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Sorun:

Müslümanlık böyle bir din midir?..

Hz. Muhammed'in insanlığa ışık tutmak için inen dini, bu dinci siyasetçilerin elinde zenginleşmekte midir, tükenmekte midir?..

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Mesele; kim yaptı, nasıl yaptı, niye yakalanmadı detaylarının ötesinde, bu baskın, yok edilmek istenen bir laik ülkenin hazin sonunu anlatır bize…

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Sorun:

Biz nasıl bu hale geldik?..

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Sorun:

Bizler ne yapacağız?..

Mezbahaya götürülen Nazım'ın koyun sürüsü gibi, çobanın sopasını gördükçe panik içinde sağa-sola koşup, boynumuzu vermek için sıramızı mı bekleyeceğiz?..

Aklı, bilimi, çağdaşlığı öngören laik cumhuriyetimizi ve çocuklarımızı savunacak mıyız?..

Sorun, sorun, sorun…