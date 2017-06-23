3 yıl önce 2014 yılında Üsküdar Belediyesi, Maliye Bakanlığı'nın yönetimindeki Devlet Hazinesi'ne

4 camiyi sattı.

İslam tarihinde ilkti.

Cami satılan mal oldu.

Camiyi satan AKP'li belediye.

Camiyi alan AKP'li Maliye.

Emine Hatun Camii.

Hasan Uzun Camii.

Bahçelievler Camii.

Ve Avarlızade camilerinin tapudan satışı Üsküdar Belediyesi'nin Maliye'ye olan borçlarını kapatmak için yapıldı. Belediye'nin Maliye'ye borcu, o tarihte, 7 milyon 370 bin liraya (eski parayla

7 trilyon 370 milyon TL) yükselmişti. Bir ilçe belediyesi neyine güvenerek Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine'ye borç takar? Hazine'nin alacağını tahsil etmek için Maliye Bakanlığı, bakan onayıyla, neden Üsküdar Belediyesi'nden 4 cami satın almaya razı olur? Hazine camileri satın alacak.

Ne yapacak? Kapıya gişe mi koyacak? Namaz başına para mı alacak? Ben bu köşede o tarihte bu soruları ısrarla yazmam üzerine Maliye Bakanlığı bana sözüm ona bir açıklayıcı not gönderdi ve “cami alımları ve satımları yasalara uygun yapılmıştır” dedi. Oysa benim sorularım; “yasaya aykırı cami alındı, yasaya aykırı cami satıldı” üzerine değildi. Benim sorularım; camileri de alınıp satılan mal haline getirmenin belediye yönetme ile maliye idare etmenin neresine sığdığı üzerineydi.

* * *

3 yıl geçti.

Üsküdar yine camisiyle gününün haberi oldu. Mimar Sinan'ın yaptığı Şemsi Paşa Camii'nin avlusu sayılan denize İspanya'dan ve İtalya'dan alınmış çelik kazıklar getirilip çakılınca tarihi cami dayanamadı.

Utancından çatladı.

Camiyi çatlatan kazık!

Ar damara tık etmedi!

Zeytinburnu'nda İstanbul'un tarihi görüntüsünü (silüetini) bozan

3 cam gökdelen çakılmış kazıklar gibi yükselmişti. Gökdelenleri yapan işadamı AKP'ye yeniden genel başkan seçilen Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşıydı. Tayyip Erdoğan, arkadaşı işadamından cam kazık gibi duran gökdelenlerin tarihi görüntüyü bozan üst katlarını tıraşlamasını istedi. Mesut Toprak adlı çok zengin işadamı cam kazıklarını tıraşlamadı ancak Tayyip Erdoğan'ın gönlüne yeniden girebilmek için onun mezun olduğu İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bedelsiz olarak yeniledi, bitirdi. Açılışı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ve okulun isminin de “Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi” olarak değiştirileceği yazıldı.

Hayır!

Bu haberler yanlış.

Diyen çıkmadı.

Camiyi çatlatan kazık.

Ar damarlara tık etmedi.

* * *

15 yıldır; Üsküdar, Fatih, Eyüp, Tayyip Erdoğan'a ve partisi AKP'ye her seçimde yüksek oy desteği veren ilçeler oldu.

16 Nisan'da:

Üsküdar “hayır” verdi.

Fatih “hayır” verdi.

Eyüp “hayır” verdi.