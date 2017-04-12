Sıra Gökçeada ve Bozcaada’ya mı geldi?

Hükümet her şeyi bırakmış, halk oylamasında “evet” çıkmasını sağlamak için devletin bütün olanaklarını kullanıyor. Kullanıyor tamam ama adalarımızın işgal edilmesine ise kayıtsız kalıyor. İşte bu durum işgalci Yunanlıları alabildiğine cesaretlendiriyor. Bir taraftan adalara asker çıkaran, sivilleri silahlandıran, eğiten Yunanistan'ın önemli hedeflerinden biri de Gökçeada ve Bozcaada'yı ele geçirmek. Buna göre hava eğitimleri yapılıyor, paraşüt tazeleme eğitimlerinde bu adalarımıza çıkış senaryoları uygulanıyor.

Yunanistan, Ege Denizi'ndeki askeri hazırlıklarını gözle görünür bir şekilde artırıyor. Onların bu adımlarına Türkiye'ye ait adaya çıkışıyla Yunanistan Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı da destek veriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık, halk oylaması çalışmalarına bir gün ara versinler de, Türkiye'ye ait olduğunu söyledikleri adalara çıksınlar. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın geldiği adalarımıza, ülkemizin Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı gidemiyorsa vay ülkemizin haline…

TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUYORLAR

Yunanistan'ın Kelemez, Sömbeki, Semadirek ve Taşoz adalarında, 7-14 Mart 2017 tarihleri arasında seferberlik tatbikatı yapıldı. 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları'na göre gayri askeri statüde olan adalara, Yunanistan düzenli askeri birlikler yerleştirdi, sesimiz çıkmadı. Adalarda bulunan sivil halkı silahlandırdı.

Milis olarak eğitti yine sessiz kaldık. İşgal ettikleri adalarımızda Yunan milisleri gösteri yapıyor, Türkiye'ye meydan okuyor. Yunanistan, düzenli askeri birliklere ilave olarak adalarımıza yerleştirdiği sivilleri de silahlandırdı. Silah, mühimmat ve üniformayla donatılan sivil halk, milis olarak eğitildi. Aydın-Hurşit Adası'nda, Yunan milis üskerleri 30 Mart 2017'de egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. Hatırlatalım, Aydın il sınırları içinde bulunan Hurşit Adası, Yunan işgali altında olan 18 ada arasında yer alıyor.

ADALARIMIZDA PARAŞÜT EĞİTİMİ

Yunanistan son olarak Midilli Adası'nda, 5-6 Nisan 2017 tarihlerinde paraşüt tazeleme eğitimi yaptı. Bunları gizli-saklı yapmıyorlar. Eğitimlerle ilgili haber, fotoğraf ve diğer görüntüler Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı. Yunanistan'ın paraşüt eğitimini, ana kıtası yerine Çanakkale, Balıkesir ve İzmir kıyılarına 5 mil uzaklıktaki Midilli Adası'nda yapması çok önemli mesajlar içeriyor.

Adalarımızın işgal edildiğini ve oralardaki hemen her gelişmeyi, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'dan öğreniyoruz. Midilli'deki paraşüt eğitiminin ne anlama geldiğini sorduğumda, Yalım şunları anlattı:

“Midilli Adası, Lozan Antlaşması'nın 12 ve 13. maddelerine göre gayri askeri statüde. Yunan hükümeti, Midilli Adası'na askeri birlik yerleştiremez, deniz üssü ve istihkâm tesisi inşa edemez. Ancak Yunanistan, 1960'lı yılların başından itibaren Midilli Adası'nı silahlandırdı. Mevcut durum itibarıyla Midilli Adası'nda, bir Mekanize Piyade Tümeni ve bir Deniz Üssü bulunuyor. Yunanistan adaya bir de paraşüt birliği yerleştirdi.”

YUNANİSTAN'A BİR “EYYY” DİYEMEDİK

Yunan paraşüt birlikleri, hedef adalara yapılacak uçar birlik ve hava indirme harekatı için eğitiliyor. Paraşüt eğitimlerinde, önce serbest paraşütçüler atlayarak hedef bölgesinin emniyetini sağlıyor. Daha sonra da büyük çaplı askeri birlikler hedef bölgesine otomatik paraşütle atlıyor ve denizden çıkan birliklerle birleşerek hedefi işgal ediyor. Midilli Adası'nda icra edilen paraşüt tazeleme eğitiminde, hedef adalara yapılacak harekatın provası yapılıyor.

Midilli Adası'nın yakınında Gökçeada ve Bozcaada bulunuyor. Yunanistan, Balkan Savaşı sırasında 20 Ekim 1912'de Bozcaada'yı, 30 Ekim 1912'de Gökçeada'yı işgal etti. Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması'yla her iki adayı yeniden egemenliği altına aldı. Yunanistan, Lozan'da vermek zorunda kaldığı Gökçeada ve Bozcaada'yı geri almanın provalarını yapıyor.

18 Türk adası Yunan askerine teslim edildikten sonra Doğu Ege Denizi'nde elimizde sadece Gökçeada ve Bozcaada kaldı. Yunan askerine teslim edilecek adalar arasında Gökçeada ve Bozcaada var mı? Yunanistan, gayri askeri statüdeki Midilli Adası'nda paraşüt eğitimi yaparak Lozan Antlaşması'nı ihlal etti ve Türkiye'ye meydan okudu. Bütün bunlar olup biterken, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan bir “Eyyy” bile diyemedi. AKP hükümeti Yunanistan'a nota bile veremedi.