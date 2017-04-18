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YILMAZ ÖZDİL
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YILMAZ ÖZDİL

Daha son sözü söylemedi hayat yarınlar, mutlu sonlar var yeniden başlamak yorar insanı ama, sonunda kavuşmak mutlu olmak var

18 Nisan 2017
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Cebimizdeki paranın sahte olup olmadığını anlamak için ışığa tutarız.
Eğer içinde Atatürk varsa…
O para gerçektir.
Yoksa, sahtedir.
Ne mal olduğunu anlamak için, insanları da ışığa tutmak gerekir.
İçinden Atatürk geçmiyorsa, sahtedir.

*

YSK başkanını ışığa tutun.
Filigransızdır.

*

Atı alan Üsküdar'ı geçti filan deniyor ya…
Atı çalan demek lazımdır.

*

Gerisi lafügüzaftır.

*

İstediğin kadar kazandığını söyle.
Kaybettiğini biliyorsun.
İstanbul'u kaybettin.
Ankara'yı kaybettin.
Karizmayı kaybettin.
İzmir'i zaten biliyorsun.

*

Biliyorsun ki…
Dün neysek, bugün de o değiliz.
Elbette üzgünüz ama…
Dünden daha güçlüyüz.
Artık, iki kişiden biriyiz.

*

Birbirimizi gayet iyi tanırız.
Seni de, şaibeni de tanımayız!

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Yılmaz Özdil
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