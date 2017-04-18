Daha son sözü söylemedi hayat yarınlar, mutlu sonlar var yeniden başlamak yorar insanı ama, sonunda kavuşmak mutlu olmak var

Cebimizdeki paranın sahte olup olmadığını anlamak için ışığa tutarız.

Eğer içinde Atatürk varsa…

O para gerçektir.

Yoksa, sahtedir.

Ne mal olduğunu anlamak için, insanları da ışığa tutmak gerekir.

İçinden Atatürk geçmiyorsa, sahtedir.

*

YSK başkanını ışığa tutun.

Filigransızdır.

*

Atı alan Üsküdar'ı geçti filan deniyor ya…

Atı çalan demek lazımdır.

*

Gerisi lafügüzaftır.

*

İstediğin kadar kazandığını söyle.

Kaybettiğini biliyorsun.

İstanbul'u kaybettin.

Ankara'yı kaybettin.

Karizmayı kaybettin.

İzmir'i zaten biliyorsun.

*

Biliyorsun ki…

Dün neysek, bugün de o değiliz.

Elbette üzgünüz ama…

Dünden daha güçlüyüz.

Artık, iki kişiden biriyiz.

*

Birbirimizi gayet iyi tanırız.

Seni de, şaibeni de tanımayız!