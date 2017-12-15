Ne mutlu Filistinliyim diyene…

Beyaz Saray Kudüs'ü başkent olarak tanıyacağını açıkladı, asrın liderimiz dünyayı ayağa kaldırdı… İslam ülkelerinin liderlerini İstanbul'da topladı, tarihi çağrı yaptı, “tüm dünyayı Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz” dedi.

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Ne güzel.

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Vallahi kıskandım.

Hep böyle bir cumhurbaşkanım olsun isterdim.

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İsterdim ki, ortalığı aynen böyle ayağa kaldırsın, Endonezya'yı Somali'yi Katar'ı Malezya'yı filan olağanüstü toplantıya çağırsın, “tüm dünyayı KKTC'yi tanımaya davet ediyorum” desin.

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Filistin müslüman da, KKTC hıristiyan mı birader… Toplasın İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, “Kıbrıs bizim kırmızı çizgimizdir, tanımayanı ben de tanımam” desin, isterdim.

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“İsrail terör devletidir, Rum kesimi de terör devletidir, EOKA'nın banyo küvetinde öldürdüğü çocukları unutmadık, Rum kesimini tanıyorsunuz, KKTC'yi tanımıyorsunuz, siyonist misiniz nesiniz” desin, isterdim.

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Çıksın kürsüye ABD'ye posta koysun, “eyy Trump” desin, “ben yaptım demekle olmuyor bu işler, Türk tarafında büyükelçi bulundurmuyorsan, Rum tarafında da büyükelçi bulunduramazsın, daha da gelmem Washington'a” desin, isterdim.

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Azerbaycan cumhurbaşkanı Aliyev de katıldı Filistin toplantısına… Tutsun kolundan Aliyev'in, “kardeş dedik bağrımıza bastık, hadi bu Araplar tanımıyor, bari sen tanısaydın KKTC'yi” desin, isterdim.

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Venezuela devlet başkanı Maduro da, müslüman olmamasına rağmen, ABD karşıtlığı vesilesiyle katıldı Filistin toplantısına… İsterdim ki, yakasına yapışsın Maduro'nun, “anti Amerikancı ayağıyla bu kadar artistlik yapıyorsun, delikanlıysan KKTC'yi tanısana” desin.

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Uzatmayayım.

Kıskandım.

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Hep böyle bir cumhurbaşkanım olsun isterdim.

Bize kısmet olmadı.

Filistin'e nasip oldu.

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Ne mutlu Filistinliyim diyene!