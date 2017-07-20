Yeni kabine

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kabine açıklanmadan yarım saat önce cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi, kulislere bomba gibi düştü, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la başbakan Tayyip Erdoğan arasındaki istişareler neticesinde, maliye bakanı Tayyip Erdoğan'la sanayi bakanı Tayyip Erdoğan koltuklarını korurken, hükümet sözcüsü Tayyip Erdoğan çevre bakanı olarak hükümete girdi.

Bir önceki hükümetin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın yerine adalet bakanlığına kaydırıldı. TBMM başkanı Tayyip Erdoğan'dan boşalan dışişleri bakanlığına, MGK genel sekreteri Tayyip Erdoğan getirildi.

Aile bakanlığına diyanet işleri başkanı Tayyip Erdoğan'ı getirmek isteyen başbakan Tayyip Erdoğan'la, bu bakanlığa merkez bankası başkanı Tayyip Erdoğan'ı getirmeyi düşünen cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında gerilim yaşandı, ak saray'daki asrın liderimiz Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle tatlıya bağlandı, meclis külliyesindeki dünya liderimiz Tayyip Erdoğan'ın onayı alınarak, Çankaya'daki MİT müsteşarı Tayyip Erdoğan aile ve bilim bakanı yapıldı.

En büyük sürpriz tarım bakanlığında gerçekleşti, çalışma bakanı Tayyip Erdoğan'ın tarımdan sorumlu milli savunma bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu, ancak, son dakikada yapılan değişiklikle spordan sorumlu içişleri bakanı Tayyip Erdoğan tarım bakanı oldu.

Tayyip Erdoğan'dan boşalan ulaştırmadan sorumlu şehircilik bakanlığına ise, daha önceki Tayyip Erdoğan hükümetlerinde ormandan sorumlu enerji bakanlığı yapan Tayyip Erdoğan oturdu.

Kabinenin tek türbanlı bakanı Tayyip Erdoğan oldu diye yazacaktım ama, olağanüstü hal'i düşünerek böyle bi şey yazmamış olmamın daha doğru olacağına karar verdim, siz de kanun hükmünde kararnameleri düşünerek böyle bi şeyi okumamış olmanın daha doğru olduğuna karar verin.

Tayyip Erdoğan hükümetlerinin tecrübeli sağlık bakanı Tayyip Erdoğan ilk kez Tayyip Erdoğan hükümetinde yer almadı, onun yerine ilk kez Tayyip Erdoğan sağlık bakanı yapıldı, halef-selef Tayyip Erdoğanların devir teslim töreninde duygulu anlar yaşandı, Tayyip Erdoğan'ı ilk olarak Tayyip Erdoğan kutladı.

Kabine listesi hazırlanırken turizm bakanının unutulduğu anlaşıldı, Avrupa birliği bakanı Tayyip Erdoğan'ın

turizm bakanlığını vekaleten yürüteceği, güvenoylamasından

sonra milli eğitim bakanı Tayyip Erdoğan'ın kültür bakanlığına getirileceği, boşalan milli eğitim bakanlığına ise Tayyip Erdoğan'ın dışardan atanacağı öğrenildi.

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Ve, sayın basınımız hâlâ “bakanlar kurulunda sürpriz değişiklikler var” filan diye yazıyor.

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Ne sürprizi birader…

Bakanlar kuruludur ama, iki dudağının arasına bakanlar kuruludur!