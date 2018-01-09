Çavuşoğlu: “Esad, El Nusra bahanesiyle muhalifleri vuruyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad rejiminin Suriye'de El Nusra militanlarını vurma bahanesiyle "ılımlı muhaliflere" saldırılar düzenlediğini söyledi.

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’deki saldırılarıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rejim Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Soçi’de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı” uyarısında da bulundu.

İDLİB’DEKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI

Türk askeri Ekim ayında Astana’da görüşmelerinde varılan anlaşma çerçevesinde Suriye’nin İdlib şehrine gitmiş ve gözlem noktaları inşa etmeye başlamıştı.

TSK konuyla ilgili olarak; “Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır” açıklamasında bulunmuştu.

SURİYE ORDUSUYLA ÇATIŞMA RİSKİ

İdlib şu anda ‘hassas dengeler’ üzerine kurulu durumda. Muhaliflerin ve TSK’nın kontrolünde bulunan İdlib’de, rejimin ÖSO’ya yönelik saldırılarını artırması durumunda TSK ile rejim güçlerinin karşı karşıya gelme riski bulunuyor.