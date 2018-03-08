En pahalı Mercedes Türkiye’den

İç mekanı Türkiye’de yapılan araç dünyaya satılıyor. Mercedes-Benz, V Serisi’ni Türkiye’de lüks hale getiriyor. Fiyatıyla markanın amiral gemisi Maybach’ı bile sollayan araç 215 bin dolardan satışa sunuluyor.

Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki görkemli standında Mercedes-Benz en çok yenilik sergileyen markaların başında yer aldı. Alman üretici yeni C-Serisi, AMG C 43, Mercedes-AMG GT 4MATIC 4 Kapılı Coupé, Mercedes-AMG G 63, X 350 d 4MATIC, smart EQ fortwo ve forfour ile Plug-in Hybrid ailesi yeni üyeleri C 300 de ve E 300 de modellerinin dünya tanıtımlarını yaptı.

Mercedes'in hemen yanındaki Okçu standındaysa Alman markanın en pahalı modelleri yer aldı. Mercedes'in global resmi ortağı olan Okçu firması, iç mekanını el yapımı deri koltuklardan dijital uygulamalara, izolasyondan özel kaplamalara kadar lüks hale getirdiği V Serisi'ni sergiliyor. İstanbul'da üretilen araçlar, ardından Mercedes'e geri gönderilip, dünya pazarlarında satılıyor. Okçu'nun üretimi V Serisi, vergisiz (215 bin dolar) fiyatları dikkate alındığında fuarda sergilenen en pahalı Mercedes modeli unvanını da kazandı.

Markanın yenilikleri arasında Türkiye'de premium sınıfında en çok satan modeli C Serisi'nin makyajlanmış versiyonu dikkatleri üzerine çekti. Daha sportif ve modern görünüme kavuşan C Serisi'ndeki en büyük görsel değişim aracın ön tasarımının yanı sıra iç mekan ve aydınlatma grubuna odaklanıyor.

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C SERİSİNDE DİZEL HİBRİT

Mercedes'in diğer bir yeniliği de, üreticilerin dizel motorları üretimden kaldırma kararının aksine, C Serisi dizel hibrit oldu. Fuarda sergilenen modelle Mercedes, dizel motor kullanımına farklı bir şekilde devam edeceğinin sinyallerini de verdi.

Elektrikli lüks A6

Lüks segmentteki model atılımını sürdüren Audi, Cenevre'de yeni nesil Audi A6'yı tanıttı. Audi ayrıca fuarda ilk kez ürettiği tümüyle elektrikli modelinin prototipini sergiledi. Lüks otomobillere has bir hacim ve konfor sunan sportif SUV, aynı zamanda daha uzun yolculuklara uygun bir menzile sahip.

Geleceğin ipuçları

Skoda, fuarda sergilediği ‘Vision X' konseptiyle, markanın bir başka sınıfa daha adım atacağının ipuçlarını verdi. Bu yeni hibrit teknolojili konsept, markanın, Kodiaq ve Karoq'un ardından gelecek yeni kompakt crossover modelini müjdeliyor. Marka ayrıca, Octavia, Kodiaq ve Superb'de dijital gösterge paneli de sunmaya başlayacak.

Karsan'dan posta arabası atağı

Türkiye'nin yerli otomobil konsorsiyumunun güçlü üyesi Karsan, New York Taksi projesinden sonra bu kez şansını ABD Posta Servisi'nde deniyor. Karsan'ın Morgan Olson şirketiyle ortak olarak geliştirdiği prototipin plug-in hibrid olduğu anlaşılıyor. Aracın sağ ön tekerleği üzerinde bir elektrik fişi girişi dikkat çekerken, sol arka tekerleğin üstünde ise benzin deposu kapağı görülüyor.

Avrupa'da dizel oto satışını durduruyor

Japon otomobil devi Toyota, Avrupa'da dizel otomobil satışlarını durdurma kararı aldı. Son model araçlarını Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyen Toyota, 2018 yılı içerisinde, Avrupa'da dizel otomobil satışlarına son vereceğini duyurdu. Toyota Avrupa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ana stratejimiz hibrit modeller. Geleceğe bakıyoruz ve dizeller için daha az talep görüyoruz.” Bununla beraber Cenevre Fuarı'nda yeni jenerasyon Auris'in dünya tanıtımını gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda spor otomobil efsanesi ‘Supra' modelinin yeniden dönüşünü simgeleyen GR Supra Racing konsept aracını da beğenilere sundu. Toyota fuarda yeni Aygo'yu da ziyaretçilere tanıtırken, geleceğin elektrikli otomobillerinden izler taşıyan Concept-i serisi elektrikli aracı da görücüye çıkardı.