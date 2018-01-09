TİM’de bu kez erkek erkeğe kurul

Geçen hafta çekilen toplu fotoğrafta tek kadın olmasıyla dikkat çeken TİM'in bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Kurulu yönetim kurulu üyeleri belli oldu. Üyeler arasında hiç kadın olmaması dikkat çekti.

Geçen hafta düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında sozcu.com.tr'nin gündeme getirdiği bu fotoğraf Türkiye'nin gündemine oturdu. Şişecam Düzcam Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu toplantı sonunda verilen fotoğraftaki tek kadın olarak dikkat çekmişti.



Daha sonra TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi duruma çok üzüldüğünü açıklamıştı.

Fakat görünüşe göre alışkanlıklar bir günde değişmiyor. TİM erkek erkeğe bir oluşum olmaya devam ediyor. Şapoğlu'nun fotoğrafı 3 Ocak 2018 tarihinde çekilirken 5 Ocak 2018 tarihinde Türkiye'yi tanıtacak ve TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Kurulu'nun üyeleri belli oldu. Üyeler arasında hiç kadın yok. Türkiye Tanıtım Grubu deneyimli ve erkek şu isimlerden oluşuyor:

Mehmet Büyükekşi – TİM Başkanı



Tarık Sönmez – Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Tahsin Öztiryaki – TİM Başkan Vekili



İlyas Edip Sevinç – Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı



Mustafa Satıcı – Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı



Ali Saydam – İletişim PR Uzmanı-Gazeteci



Prof. Dr. Ali Murat Vural – İletişim PR Uzmanı-Akademisyen



Ömer Şengüler – Marka Uzmanı-Global Magic Brands Başkanı



‘BÜROKRASİYİ ARTIRDI’

İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanı Zekeriya Mete sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada bürokrasiyi Türkiye Tanıtım Kurulu'nun bürokrasiyi artırdığını söyledi. Mete, “Sektör kendi kendine bir takım kararları daha heyecanlı olarak veriyor ve başarıya imza atıyordu. Bu kurulun etki analizini sunduk bakanlığa. Şimdi proje yapacağız oraya sun buraya sun gelecek döneceğiz organizasyona yer vereceğiz bürokrasiyi artıracak bu, hantallığı artıracak. Tanıtım başkanları bunun kurulmasını arzu etmedi” diye konuştu.