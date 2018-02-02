Son dakika! Az önce bir roket daha… Şehit ve yaralılar var! Haberler art arda geldi

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı; roketli saldırılarda 1 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı. Başbakan Yıldırım "Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin'den, Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e 12 günde tam 82 tane roket attılar" diyerek bilançoyu açıkladı. Ajanslardan geçen son dakika haberine göre; açıklanan 6 roketin ardından Reyhanlı'ya bir roketli saldırı daha gerçekleştirildi.

Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roketin Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu Rıfat Sınırlı isimli vatandaş şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi’nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi’ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor.

REYHANLI’YA BİR ROKET DAHA ATILDI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin kırsalından bir roket daha atıldı. İlçe merkezine yakın boş bir araziye düşen roketin patlaması sonucu çevredeki bazı araçların camları kırıldı. İlçeye bugün düşen roket sayısı 4’e yükselirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

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Suriye’deki terör örgütleri tarafından ateşlenen 3 roket, Kilis’e düştü. Roketlerden birinin patlamadığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin’de bulunan terör mevzilerinden ateşlenen 3 roket Kilis’e düştü. Roketlerden biri eve, biri de yola isabet etti. Patlamadığı öğrenilen bir roketin ise kontrollü şekilde patlatılacağı bildirildi.

BAŞBAKAN: 12 GÜNDE 82 ROKET ATILDI

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de devam eden harekata ilişkin, “Afrin’e biz niye gittik? Bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bilsin. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin’den, Reyhanlı’ya, Hatay’a, Kilis’e 12 günde tam 82 tane roket attılar. Bu roketler nedeniyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100’den fazla da yaralı vatandaşımız var. Bu durumda elimizi kolumuzu bağlayıp bu alacakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz. Elbette beklemedik tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini başlarına yıktık. Afrin’de de PKK, KCK, DEAŞ … terör örgütlerini yok etmek sığınaklarını, barınaklarını, silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Hepsinin de canını okuyacağız tertemiz edeceğiz mücadeleye devam durmak yok” dedi.

DÜN YARALANAN 5 KİŞİ TABURCU OLDU

Suriye’nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden dün akşam peş peşe ateşlenen roketlerin düştüğü Kilis’in Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan tarihi handaki Erdoğan Aktaş’ın işlettiği restoranda ve Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi’nde yer alan Vakıf İyigün’e ait evde yaralanan 5 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.