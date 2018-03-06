Son Dakika… Asker kaçağı şahıs polislere saldırdı! Bir şehit 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde asker kaçağı olduğu öğrenilen şahıs kendisini almak isteyen polislere saldırdı. 1 polis olay yerinde şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Olay gece saatlerinde Pınarbaşı Mahalesi 7055 sokakta meydan geldi.

İddaya göre asker kaçağı olduğu öğrenilen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs kendisine GBT yapan polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Bir polis şehit oldu 2 polis yaralandı



Polis memuru Mehmet Çelik olay yerinde şehit olurken, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerine bıçakla saldıran şahsın 21 yaşındaki Serhat Ceyhan olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sonrası İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın bölgede incelemelerde bulundu. Şehidin naaşı, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

