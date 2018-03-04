Son dakika haberi… ABD Ankara Büyükelçiliği’nde güvenlik alarmı!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik tehdidi gerekçesiyle yarın kapalı olacağı duyuruldu. Gelen son dakika haberinde ABD, “güvenlik tehdidi” nedeniyle Ankara Büyükelçiliği’nin yarın (Pazartesi günü) normal işlemleri yapmayacağı, sadece “acil” işlemlerin gerçekleştirileceğini duyurdu. Güvenlik tehdidinin geçmesinin ardından büyükelçiliğin yeniden hizmet vereceği belirtildi. Duyuruda Amerikan vatandaşlarına; "kalabalıktan kaçınmaları" ve "elçiliğe gelmemeleri" uyarısı da yapıldı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesinden son dakika önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda, güvenlik tehdidi nedeniyle büyükelçiliğin yarın (5 Mart) kapalı olacağı ABD vatandaşlarına duyuruldu. Güvenlik tehdidinin geçmesinin ardından büyükelçiliğin yeniden hizmet vereceği belirtildi.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, büyükelçilikten 5 Mart pazartesi günü sadece “acil işlemlerin” gerçekleştirileceği bildirildi. Vize randevularının tümü de iptal edildi. Açıklamada, ABD vatandaşlarının ‘pasaport yenileme, doğum bildirme ya da noterlik işlemleri gibi rutin işlemlerinin de yapılmacağı ifade edildi.

NE ZAMAN AÇILACAĞI BELLİ DEĞİL

Açıklamada, büyükelçiliğin “acil işlemler”dışında verilen hizmetleri durdurması “güvenlik tehdidi” gerekçesine bağlandı, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Elçiliğin ne zaman rutin çalışma düzenine geçeceğinin ise, yapılacak ikinci bir açıklama ile kamuoyuna duyurulacağı da ifade edildi.

Açıklamada, Amerikan vatandaşlarına;

– Kalabalıktan kaçınmaları

– Elçiliğe gelmemeleri

-Kişisel güvenlik önlemlerini arttırmaları ve popüler turist alanları, alışveriş merkezleri, spor merkezlerinden uzakdurmaları

-Güvende olduklarını aile ve dostlarına bildirmeleri

– Durumu yerel medyadan takip etmeleri

– Göze batmamaları konusunda da uyarılar yer aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği’nden de ABD Büyükelçiliği ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.”