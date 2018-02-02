AVRASYA: Avanak tuzağı!

Dilin kemiği yok.

Neler, neler söylendi.

Cilalı sözler bulundu.

Kurnaz yalanlar uyduruldu.

“AVRASYA müjdesi” verildi.

Vatandaş Musa olacak.

Otomobilini asa yapacak.

Denizi içinden yaracak.

Ver elini Avrupa!

Dön geri gel Asya!

Devletten kuruş çıkmayacak.

Mucidi Tayyip Bey'dir.

Uygulayıcısı Binali Bey'dir.

Tören, tantana.

Gösteriş, alkış.

AVRASYA açıldı.

Bir de baktık; “devletten bir kuruş çıkmayacak” diye dillerine milli ve yerli şarkı yaptıkları nağmeler sunturlu yalan çıktı. AVRASYA: Avanak tuzağına dönüştü. Ancak avanak olan biri altından geçmediği deniz için geçiş parası öder.

Sesini çıkartmaz.

* * *

Çünkü ister otomobili olsun, ister olmasın, ister minibüsü olsun, ister olmasın, ister gelip bu AVRASYA Tüneli'nden geçsin, ister geçmesin, İster Kars' ta, Hakkari'de, Ağrı'da, ister Çankırı'da, Çorum'da otursun, İstanbul'a da hiç gelmemiş olsun 81 milyonun hepsi AVRASYA'yı işleten şirkete “geçiş parası” ödüyor.

Ödemek zorunda.

Anlaşma şöyle yapıldı.

“Devletten bir kuruş çıkmayacak” adlı eski kokmuş köfte finansman modelinin büyük mucidi Tayyip Bey ve seçkin uygulayıcısı Binali Bey, aradılar, taradılar Başar Arıoğlu adlı işadamını buldular. Deniz diplerini, dağ yamaçlarını delici işadamı Başar Arıoğlu da teknolojilerini yakından tanıdığı Japonları buldu. Japonlar da gerekli garantileri alıp parayı en yüksek faizle satmanın şeytanı olmuş, kurnaz mı kurnaz, sağlamcı mı, sağlamcı bankacıları buldu. Bankacılar, AVRASYA Tüneli'nin yapımı için gerekli olan 1 milyar 250 milyon doları verdiler. Karşılığında garanti geçiş geliri istediler. Hesaplar yapıldı. AVRASYA Tüneli'nden yılda 25 milyon 600 bin araç geçişi olursa; bankacılar yüksek faizle verdikleri parayı, Japonlar verdikleri teknolojinin karşılığı olan parayı, Başar Arıoğlu adlı işadamı da kafasına koyduğu kazancı garantileyecekti.

İmzaları attılar.

AVRASYA'dan yılda 26 milyon 500 bin araç geçişi garantisi verildi ve Başar Arıoğlu'na da bu “Avanak Avlama Tünelini” 24 yıl 5 ay işletme hakkı sunuldu.

* * *

Şapka düştü.

Kel göründü.

AVRASYA Tüneli'nden bir yılda geçiş 10 milyon araçta kaldı. Geçmeyen fakat devlet tarafından geçilmiş gibi parası ödenmesi gereken 16 milyon 500 bin araç için bir yılda Başar Arıoğlu adlı işadamının devletten 123 milyon lira alacağı doğdu.

Kapı gibi anlaşma var.

İşadamı, parasını istiyor.

Çünkü onun ortağı Japonlar ile bankacılar da paralarını istiyor. Kaçış, kurtuluş yok. Vatandaşlardan alınan vergilerle bu para ödenecek. AVRASYA'ya yüzde 26 zam yapıldı. Otomobil geçişi 16.60 TL'den, 21 TL'ye çıkartıldı. Satılmayan malın fiyatı düşer. Hedeflenen geçişi bulamayan tünelin ise ücretinin düşmesi gerekir ki, daha çok araç geçsin.

Devlete yükü kalksın.

Tersi yapıldı.

Satılmayan mal zam gördü!

* * *

İşadamı Başar Arıoğlu'nun dediğine göre, bankalar “Avrasya geçiş ücretinin düşürülmesini” kabul etmiyorlar. Büyük mucit Tayyip Bey, büyük uygulayıcı Binali Bey, sürekli “yerli ve milli” diye yüksek sesle bağırmalarına rağmen, sadece geçeni ve geçmeyeni yerli ve milli olan AVRASYA'ya yapılan kazık boyundaki zam konusunda susuyorlar.

Bulmuşlar!

Ağzı var, dili yok avanağı!

Milli olmayan yabancı bankacıya ve teknoloji sahibi Japon'a soyduruyorlar!

İsraf, israf doğuruyor.

Enflasyon çift hane.

İşsizlik de çift hane.

SON DAKİKA 1: Devlet vergisinden vazgeçti. 21 liralık geçiş ücreti 19 lira 20 kuruşa indi.

SON DAKİKA 2: Ben ‘avanak' sıfatını Avrasya Tüneli'nden geçenler için değil tümelin yapılış mantığını tanımlamak için kullanıyorum.