Ankara belediye başkanı “aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun” diyerek, ABD büyükelçiliğinin önündeki Nevzat Tandoğan caddesinin adını Zeytindalı caddesi olarak değiştirme kararı aldı.

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Amerikalılar işte şimdi mahvoldu!

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Gazetelerimiz bangır bangır duyurdu.

“Çıldırtan hamle” manşeti atan var.

“Osmanlı tokadı” başlığı atan var.

“Misilleme” diyen var.

“İkinci zeytindalı harekatı” diyen var.

“Hakettikleri cevabı aldılar” diyen var.

“Zeytindalı ayarı” diyen var.

“Diplomatik zeka” diyen var.

“Conilerin adresi şaştı” diyen var.

“Beyaz Saray şokta” diyen var.

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Breh breh breh.

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Bizim Sözcü gazetesi bile pek beğenmiş.

“Flaş tepki” diye başlık atmış.

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Sayın yalaka basınımızın pişmiş aşına su katmak istemem ama…

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ABD büyükelçiliğinin adresi ne?

(Gir internete bak.)

Atatürk Bulvarı, numara 110, Kavaklıdere, Ankara.

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E hani Nevzat Tandoğan caddesi?

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ABD büyükelçiliği Atatürk Bulvarı üzerindedir, adresi orasıdır, önünden geçerken Amerikan bayrağını gördüğünüz bulvarın adı Atatürk'tür, siz mesela bir evrak göndermek isterseniz “Atatürk Bulvarı” yazmak zorundasınız, dolayısıyla adres madres değiştirilmedi.

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ABD elçiliğinin iki yan sokağından biri Nevzat Tandoğan sokağıdır. Doğru. Fakat… ABD elçiliği açısından “stratejik” önemi olan sokak, Paris sokağıdır. Çünkü vatandaşla temas edilen sokak, burasıdır. Vize işlemleri için giderseniz, ziyarete giderseniz, Paris sokağındaki kapıdan girmek zorundasınız. Güvenlik noktası, x-ray cihazları filan Paris caddesi üzerindedir.

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O halde soru şudur…

Amerikalılara posta koyuyormuş gibi yaparken Nevzat Tandoğan'ın adını neden siliyorsunuz?

Nevzat Tandoğan Amerikalı mı?

Amerikalılara mı gıcıksınız, yoksa aslında Nevzat Tandoğan'ı mı ortadan kaldırmak istiyorsunuz?

Mesela neden ABD elçiliğine gelen herkesin her gün göreceği Paris caddesinin adını değiştirmiyorsunuz?

Paris, yerli ve milli mi?

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Ve, hepsinden önemlisi.

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“Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun” diyerek, güya ABD elçiliğinin sokağının adını değiştiriyorsunuz ama…

Aynı ABD elçiliğine daha kocaman elçilik binası yapmaları için Atatürk Orman Çiftliği'nin 37 bin metrekaresini peşkeş çeken kimdi?

Nevzat Tandoğan mı?

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Başkentimizin göbeğinde Afrin kadar araziyi Amerikalılara vermediniz mi kardeşim?

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Mustafa Kemal'in Türk milletine armağanı olan, manevi mirasımız olan Atatürk Orman Çiftliği'ni Amerikalılara sattığınızda “aziz şehitlerimizin ruhu” şad olmuş oluyor mu?

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Amerikalılar yeni elçilik binasını dikip, yeni adresine taşındığında… Amerikalılara Osmanlı tokadı vurmak için Atatürk Orman Çiftliği'nin adını Afrin orman çiftliği mi yapacaksınız?