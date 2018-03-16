Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı Mutluluk Endeksi’nin ilk 5’inde Finlandiya, Norveç Danimarka, İzlanda ve İsviçre yer aldı. En mutsuz ise Afrika ülkesi Burundi oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanan Dünya Mutluluk Endeksi yayınlandı. Liste, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterlere göre belirlendi. İlk sırada Finlandiya yer aldı.

KUZEYLİLER MUTLU

Finlandiya'yı Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya takip etti. Türkiye ise Belarus ile Pakistan'ın arasında, 74'üncü sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl 69'uncuydu. En mutsuz ülke ise Burundi oldu. Burundi'yi Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi izledi.