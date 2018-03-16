Rusya-İngiltere krizi büyüyor: “Tabii ki sınır dışı edeceğiz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana zirvesi sırasında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Lavrov, İngiltere ile yaşanan kriz hakkında sert ifadeler kullandı.

Lavrov, kendisine İngiliz diplomatların sınır dışı edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya “Tabii ki onları sınır dışı edeceğiz” yanıtını verdi. İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson’un yaptığı açıklamada Rusya’ya yönelik olarak kullandığı “Çenesini kapatsın ve gitsin” sözlerine de tepki veren Lavrov, ” (Gavin Williamson) Belki de eğitimsiz biridir” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Salisbury kentinde geçtiğimiz haftalarda eski Rus ajanı ve kızının zehirlenme olayının ardından Londra ve Moskova hattında tansiyon yükselmiş ve iki ülke karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.