İş umudunu söndürdüler

Rize'nin İkizdere İlçesi’nde yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacak çay fabrikası, tasarruf tedbirlerine takıldı. İşsizlik nedeniyle 11 bini bulan nüfusu, 5 bin 711 kişiye kadar düşen İkizdere’ye umut olan çay fabrikası, ‘’Tasarruf tedbirleri’’ kapsamında 2019 yatırım programından çıkarıldı.

Çaykur Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Pınarbaş, TBMM KİT Komisyonu'nda çay fabrikası yapımının durdurulduğunu açıkladı ve “İkizdere'de yapımı planlanan ve günde 100 ton organik siyah ve yeşil çay işleme kapasiteli fabrika için fizibilite raporu hazırlandı, ancak genel tasarruf tedbirleri nedeniyle bakanlık tarafından 2019 yılı programına alınmadı. Özel sektör, herkes önlem alırken biz de birtakım tedbirlere gittik. Muhtemelen 2020'de yapılacak. Şimdi programdan çıkarılması tasarruf tedbirleriyle ilgili, devletteki birtakım ekonomik tedbirlerin bir parçası” dedi.

FABRİKANIN TASARRUFU OLMAZ

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ise çay fabrikasının tasarruf tedbirlerine takılmasını eleştirerek “Fabrikanın tasarrufu olmaz, bu fabrika halk sağlığı için de faydalı olacaktı” dedi. Fabrikanın yapımının bir an önce gerçekleştirilmesini isteyen Tuncer, şunları söyledi: “Rize İkizdere'deki bu fabrika organik çay ve yeşil çay üretimi yapacaktır yani halk ve insan sağlığı için faydalı ve çok önemli olan iki ürün elde edilecektir. Fabrikanın tasarrufu olmaz. İnsan sağlığının aleyhine bir çalışma, tasarruf ve tedbir de olamaz. İkizdere organik ve yeşil çay fabrikasının yapımının bir an önce tamamlanması için tasarruf tedbirlerinden muaf tutulmalıdır. ”

SEÇİMLERDE MÜJDE VERİLMİŞTİ

Genel seçimler öncesinde Rize'nin İkizdere İlçesi'nde çay fabrikası yapılacağı ilan edilmişti. AKP bayrakları ve 'İkizdere fabrikası hayırlı olsun'' yazılı pankartlarla İkizdere donatılmıştı.