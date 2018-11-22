31 Aralık 2012’de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapı olarak tespiti yapılan yapılardan tahliye edilen hak sahiplerine kira yardımı yapılmaktadır. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman başlar? Kira yardımı için istenen belgeler nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Evleri kentsel dönüşüme giren binalarda yaşayan vatandaşlara, talep etmeleri halinde 18 aya kadar kira yardımı yapılıyor. Bu kapsamda illere göre kira yardımları da en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak belirlendi. Şimdi, kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman başlar? Kira yardımı için istenen belgeler nelerdir? Detaylı olarak anlatmaya çalışalım…

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAR?

Riskli olarak belirlenen bina için çıkarılan “Deprem Risk Raporu” bakanlık tarafından onaylandığında, kira yardımı için başvuru yapılabiliyor. İl Müdürlüğü'ne yapılan kira yardımı başvurusu onaylandıktan sonra hem taşınma yardımı alınabiliyor hem de kira yardımları ödenmeye başlıyor. Başvuruda bulunanlar devletin sunduğu Kentsel Dönüşüm Kredisi ile Kentsel Dönüşüm Kira Yardımından sadece bir tanesi kullanılabiliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

2018 yılı kentsel dönüşüm kira yardım miktarı belli oldu. Riskli alanların ve riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamı altında güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına dönüştürülmesi amacıyla 31 Aralık 2012'de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapı olarak tespiti yapılan yapılardan tahliye edilen hak sahiplerine yapılacak kira yardımları TÜFE oranlarına göre artırıldı. Bu şartlarda yapılan artış illere göre değişiklik gösterirken kira yardımları en yüksek 960 lira, en düşük 595 lira olarak belirlendi.

Ev sahiplerine yapılan kira yardımı azami 18 ay olmak üzere ve aylık 960 TL'yi geçmeyecek şekilde her ay ödeme şeklinde yapılıyor. Kiracılara ise taşınma masraflarına istinaden sadece bir sefere mahsus olmak üzere tek bir ödeme yapılıyor.

Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis'te kentsel dönüşüm kira bedeli 595 lira oldu. Bu şehirlerde yaşayan sınırlı ayni hak sahiplerine bir seferliğe mahsus olmak kaydıyla 2975 lira, kiracılara ise 1190 lira ödenecek.

Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'de ise kentsel dönüşüm kira yardımı 675 lira oldu. Kiracılara bir kez olmak üzere 1350 lira, sınırlı ayni hak sahiplerine de 3375 lira verilecek.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'de ise kentsel dönüşüm kira yardımı 755 lira oldu. Bu şehirlerde kiracılara bir kez olmak üzere 1510 lira, ayni hak sahiplerine şse 3775 lira ödeme yapılacak.

Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'da kentsel dönüşüm kira yardımı 830 lira olarak belirlendi. Bir seferliğe mahsus kiracılara 1660 lira, ayni hak sahiplerine 4150 lira ödenecek.

Adana, Antalya, Bursa ve Konya'da 905 lira olarak belirlenen kentsel dönüşüm yardımı dışında bir seferliğe mahsus kiracılara 1810 lira, sınırlı hak sahiplerine ise 4525 lira ödenecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımının en yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde ise yardım miktarı 860 liradan 960 liraya yükseldi. Bu şehirlerdeki kiracılara tek sefer olmak kaydıyla 1920 lira, ayni hak sahiplerine de 4800 lira ödenecek.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Malik Başvurusu İçin:

– Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)

– Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)

– Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

– Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

2. Vekaletname aslı ve fotokopisi

3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Konut Kiracıları İçin:

– Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Riskli binada oturduğunu gösterir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)

– Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

– Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi

– Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

İş Yeri Kiracıları İçin:

– Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Riskli Bina Adresine Ait Vergi Levhası

– Yeni Taşınılan Adrese Ait Vergi Levhası

– Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi

– Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

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