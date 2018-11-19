ABD’li McKinsey gitti İngiliz Deloitte geldi

Birçok kamu kurumu ile KİT özelliği taşıyan şirketin mali yapısının, Deloitte Touche tarafından denetlendiği ortaya çıktı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Kritik firmalar, yurtdışına teslim edilmiş” dedi.

ABD'yle yaşanan krizin ardından 16 bakanlığı denetleyen McKinsey firmasıyla yollar ayrıldı. Ancak aralarında Türksat, Ziraat Teknoloji, Halk Gayrimenkul, Halk Yatırım gibi şirketlerin de bulunduğu birçok kamu şirketinin Londra merkezli Deloitte Touche Tohmatsu Limited tarafından denetlendiği anlaşıldı.

DOĞRULAMA TUTANAKLARA GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta Meclis KİT Komisyonu, bazı kamu iktisadi teşebbüslerinin 2015 ve 2016 yılı raporlarını görüştü. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin raporu görüşülürken CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Genel Müdür vekili Evren Karabulut'a “Halk Yatırım olarak denetçi firma kullanıyor musunuz, bağımsız, uluslararası denetçi firma?” diye sordu. Karabulut, “Evet efendim, kullanıyoruz” deyince CHP'li vekil, “Onun adı Deloitte Touche Tohmatsu mu acaba?” diye sordu. Karabulut, “Doğrudur efendim” karşılığını verdi. Yavuzyılmaz, “Londra merkezli bir firma…Tutanaklara geçmesi açısından sormuştum” ifadesini kullandı. CHP'li vekil, şu değerlendirmeyi yaptı:

‘BU TESPİTİ ÜZÜLEREK YAPIYORUM'

“Komisyon toplantılarında sürekli tespit ettiğimiz bu durum maalesef aynen devam ediyor burada da. Türksat'ta da gördük, Ziraat Teknoloji'de de gördük. Bugün Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda da aynı şeyi görüyoruz. Belki McKinsey denetimi bakanlıklar üzerinden iptal edilmiştir. Kamuoyunun tepkisi nedeniyle de bir noktada ortadan kaldırılmış gibi görünse de maalesef yine kritik bir firmamızın, kurumumuzun denetimi mali olarak da olsa tüm yapısıyla birlikte, yine İngiltere'ye veya ABD'ye uzanan bir yapıya teslim edilmiş görünüyor. Üzülerek bu tespiti tutanaklara geçmesi açısından belirtiyorum.”

Kısa adı ‘Deloitte' olarak bilinen denetim firmasının merkezi Londra'da. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da hizmet veriyor.