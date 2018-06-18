Erdoğan, AKP’nin reddettiği yasayı seçim vaadine ekledi

Sakarya’da yavru köpeğe yapılan işkence tüm Türkiye’nin vicdanını kanattı. Patileri ve kuyruğu kesilen köpek yaşama tutunamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AKP’nin 2 kez reddettiği hayvanları koruma yasasını çıkartma sözü verdi.

Sakarya'da yavru bir köpeğe işkence edilerek öldürülmesinin yankıları siyasete yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın da gereğidir. Hayvanlar mal değil candır. 2004'te hayvanları korumaya yönelik ilk kanunu çıkardık. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükumet tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız” diyerek hayvanları koruma yasasına yeşil ışık yaktı. Ancak CHP'nin sokak hayvanlarını korumak için verdiği yasa tasarılarının defalarca AKP'li vekillerce reddedildiği ortaya çıktı.

2 YIL HAPİS İSTENDİ

Son olarak geçen nisanda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hayvanlara karşı işlenen şiddet eylemlerini Meclis'e taşıdı. Tanrıkulu, hayvana şiddetin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti ve şiddet uygulayanların 2 yıldan az olmayacak şekilde hapisle cezalandırılmasına yönelik yasa teklifi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da 2017'de, hayvanlara şiddet uygulayan ve zarar veren kişilerin hapisle cezalandırılması için kanun teklifi vermişti. Ancak AKP döneminde hayvanlara yönelik hiçbir teklif yasalaşmadı.