Erdoğan TESK Genel Kurulu’nda: Faiz konusunda hassasiyetim değişmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda konuşuyor. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi açıklamalarda bulundu. 'Faiz konusundaki hassasiyetim aynı' diyen Erdoğan, 'Özel bankalara ne oluyor? Yüzde 50'li faiz oranları size bir şey kazandırıyor mu?' dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Daha önce genel kurullarınıza başbakan sıfatıyla katılmıştım. Bilindiği gibi bizim geleneğimizde esnaf AHİ’dir. Kökeni kardeşlikten ve cömertlikten gelir. Toplumun birliğe ihtiyaç duyduğu her dönemde AHİ’ler devreye girmiştir. Bu yolun esası çok değil helalinden kazanmaktır. Ecdadımızın bu konu ile ilgili sayısız meseleleri, tavsiyeleri vardır.

Köksüz bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi köksüz bir kurum da varlığını uzun süre sürdüremez. Yaşadığımız onca hadiseye rağmen zarar görmedik. Ülkemizin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla anılmaya çalışılıyor. Her kim bu seçimlerin üzerinde en küçük bir gölge olduğunu söylerse hem demokrasiye hem de Türkiye’ye bühtan ediyor demektir. Döviz kurlarındaki dalgalanmayı önlemeye yönelik önümüzdeki günlerde yeni adımlar olacak. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştireceğiz.

Personel alımında da dikkatli davranıyoruz, Şu kadar kişi emekli oldu tamam emekli olan kadar alabiliriz ama daha fazlasını almayacağız. Merkez Bankası bağımsız ya o kendi kararını kendisi alır ama bunun dışında özel sektöre ait bankalar var. Bu bankalar neye göre hareket ediyor. Faiz denilen bu sömürü aracını asla kullanmaya vesile olamayız.

Bankalarımız tüm göstergeleriyle ayakta. Paranın ürkek olması finans kesimlerini ihtiyatlı davranmaya itiyor.Faiz ve enflasyon bir sebep netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman faiz sebeptir enflasyon neticedir. Aksini söyleyen bunu bilmiyordur. Bugüne kadar Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim.