Eyalet sistemi isteyen başdanışmana kritik görev

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Güvenlik politikaları Kurulu üyeliğine, ‘’Eyalet sistemi isteyen’’ ve çok tartışılan SADAT'ın Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 73 yaşındaki emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi getirildi. Zoolog da olan Tanrıverdi, TSK’dan ayrıldıktan sonra irticai faaliyetleri nedeniyle ordudan atılanlara destek için, Adaleti Savunanlar Derneği'ni (ASDER) kurmuştu.

Tanrıverdi, çok tartışılan ve gayrinizami harp eğitimi veren SADAT adlı Savunma Danışmanlık Şirketinde de yöneticilik yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Politikaları kurulunda, Prof. Çağrı Erhan, Prof. Burhanettin Duran, Prof. Gülnur Aybet, Prof. Beril Dedeoğlu, Doçent İbrahim Kalın, İlnur Çevik, Dr. İsmail Safi, Doçent Mehmet Akif Kireçci, Prof. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Nurşin Ateşoğlu Güney ve Prof. Seyit Sertçelik de yer aldı.

EYALET SİSTEMİ İSTEDİ

Kurulun başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak ve bir başkanvekili seçilecek. Kurul, Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirecek, küresel rekabete karşı strateji ve politika önerileri yapacak.

Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Başdanışmanlığa atadığı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi “Eyalet sistemini'' savunmuştu. Tanrıverdi’nin Ocak 2015’teki “Çözüm sürecinin ulaştığı aşamada ASDER raporu” adlı toplantının sunumunda yaptığı konuşmada şöyle demişti:

“Eyalet sistemi getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin taşra teşkilatı ve devletin yönetim şekli tekrar düzenlenmelidir. Bu sistem hem Kürtlerin ve diğer etnik grupların özerklik isteklerini kapsayacak hem de devlete bağlılık ve aidiyet duygusunu artıracak şekilde oluşturulmalıdır. Her bakanlık kendine bağlı en fazla 6 veya 10 birimi layıkıyla sevk ve idare edebilir. 81 vilayet merkezden dirayetle yönetilemez.”