Hadi ipucu sorusu: Kubbeleri ve kemerleri taşıyan yüksek ve kalın ayaklara ne ad verilir? Hadi ipucu 14 Aralık

Hadi yarışmasında günün ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin öğlen 12:30 yarışmasının ipucu sorusu mimariyle ilgili bir noktadan geldi. "Sultanahmet Camii'nde yuvarlak, Süleymaniye Camii'nde ise dört köşe olarak bulunuyor. Büyük camiler gibi yapılarda, kubbeleri ve kemerleri taşımak için kullanılan yüksek ve kalın ayaklara ne ad verilir?" sorusuyla verilen ipucunun cevabı haberimizde. İşte Hadi 12:30 ipucu sorusu...

Hadi oyununun yeni bölümünü merakla bekleyenler için ipucu sorusu yayınlandı. Hadi’nin 12:30 yarışması için yayınlanan ipucu sorusunda mimari bir detay soruldu. Hadi’de günün ipucu sorusu şu şekilde; Sultanahmet Camii’nde yuvarlak, Süleymaniye Camii’nde ise dört köşe olarak bulunuyor. Büyük camiler gibi yapılarda, kubbeleri ve kemerleri taşımak için kullanılan yüksek ve kalın ayaklara ne ad verilir? İşte cevabı…



HADİ 12:30 İPUCU SORUSU CEVABI

Kubbeleri ve kemerleri taşıyan yüksek ve kalın ayaklara sütun veya kolon adı verilir. Kolon veya sütun, taşıyıcı sistemde düşey yapı elemanlarına verilen isimdir. Yapıda dış ve iç etkilerden oluşan kuvvetleri (moment, kesme kuvveti vb.) temellere, dolayısı ile zemine aktarırlar. Boyutlandırılmaları gelen kuvvetlere göre yapılan hesaplamaların dışında; yönetmeliklerde malzeme cinsine göre belirtilen minimum boyutlardan küçük olamaz. Taş veya tuğla örülerek yapılan taşıyıcı ayaklara ise paye denmektedir.

Yapı tarihinin en başından beri yapıları ayakta tutmak için kullanılagelmiştir. İlk zamanlarda taş, ağaç gibi doğal malzemeler kolon yapımında kullanılmışsa da modern teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir tür yapay bağlayıcı olan çimento ve iskeleti oluşturan çelikten imal edilmiş betonarme veya yalnızca çelikten kolonlar kullanılmaya başlanmıştır.

Kolonlar yapı sistemlerinde, genellikle kirişlerden gelen yükleri temele, dolayısı ile zemine aktarırlar. Kolonlarda oluşabilecek bir hasar, yapının göçmesine varabilecek kadar ağır hasarlara neden olabilmektedir.

Kolon tanımı genellikle yapısal elemanın, geometrik yerleşimiyle ilgili bir özelliğini çağrıştırsa da, betonarme davranışı açısından irdelendiğinde diğer tür elemanlardan (kiriş, döşeme, perde vb.) farklı bir mekanik davranışı ortaya koyar.