Son dakika… Kuzey Irak’a operasyon!

Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. TSK’nın hedefinde bu kez Kuzey Irak’taki teröristler vardı. Düzenlenen hava harekatından 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Operasyonla ilgili TSK’dan da açıklama geldi. Açıklamada “Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.