Yenisini Erdoğan’a hediye etti… Eskisini 9,5 milyon dolara satışa çıkardı

Boeing 747-8 tipi özel uçağını Türkiye’ye hediye ettiği iddia edilen Katar şeyhi, 1979’da üretilen Boeing 747-SP modeli jetini 9,5 milyon dolara satışa çıkardı.

Katar Emirliği'ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldı.

VQ-BSK tescilli uçağı, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi, Türkiye'ye olan güveni nedeniyle bu uçağı hediye ettiği öğrenildi.



Katar şeyhinin, filosundaki 1979 yılında üretilen Boeing 747-SP modelli jetini ise satışa çıkardı. VP-BAT tescil numarasına sahip olan uçak 89 koltuğa sahip ve içerisinde toplantı salonunun yanında bir de revir bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde bulunan özel jetin iç döşemesi ise Türkiye'ye hediye edildiği iddia edilen uçakla benzerlikler taşıyor.



YEDEK PARÇALARI DA SATILIK

Devlet başkanları için tasarlanan özel jette yatak odaları, toplantı odaları, ofisler, yemek alanları, sağlık merkezi ve eğlence salonu bulunuyor. 12 adet birinci sınıf koltuğun bulunduğu uçak yedek parçaları ile birlikte satışa çıktı. Kaliforniya'daki bir hangarda muhafaza edilen yedek parçalar arasında iki adet yedek uçak burnu ve tekerlekler de yer alıyor.

