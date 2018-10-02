Çocuklarımızı hastalıklardan nasıl koruyacağız?

Grup Florence Nightingale Hastanesi bünyesinde kurulan Anne ve Çocuk Kulübü’nün tanıtım etkinliğine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, sozcu.com.tr okuyucularına özel bilgiler verdi. Çocuklarda obezitenin en önemli sağlık problemi olduğuna değinen Karatay, bu konuda alınabilecek önlemleri sıraladı. Karatay, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber çocukları hastalıklardan korumanın formüllerini de aktardı. İşte anne babalara öneriler…
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