Çocuklarımızı hastalıklardan nasıl koruyacağız?

Okullar başlıyor, kış yaklaşıyor. Peki çocukları bulaşıcı hastalıklardan korumak için ne yapmak gerekiyor? Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıkların önüne geçmenin sağlıklı beslenme sayesinde mümkün olduğunu belirtti ve mutlaka çocuklara yedirilmesi gereken gıdaları sozcu.com.tr okuyucuları için sıraladı.

Grup Florence Nightingale Hastanesi bünyesinde kurulan Anne ve Çocuk Kulübü’nün tanıtım etkinliğine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, sozcu.com.tr okuyucularına özel bilgiler verdi. Çocuklarda obezitenin en önemli sağlık problemi olduğuna değinen Karatay, bu konuda alınabilecek önlemleri sıraladı. Karatay, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber çocukları hastalıklardan korumanın formüllerini de aktardı. İşte anne babalara öneriler… İLGİLİ HABER Prof. Dr. İlknur Kılıç: Sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi var

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