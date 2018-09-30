Hastalarını hem bilimle hem müzikle iyileştiriyor

Yrd. Doç. Tayfun Hancılar müziğin kanser tedavisindeki yardımcı etkisini SÖZCÜ’ye anlattı.

Albüm yapan onkolog Tayfun Hancılar, kemoterapi gören hastaların tedavi sırasında müzik dinlemesini önerdi ve ekledi: Bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Müzik hastaya mutluluk veriyor

Yrd. Doç. Dr. Tayfun Hancılar, 30 yıllık deneyimiyle kanser hastalarını tedavi eden bir radyasyon onkolojisi uzmanı ve özel bir hastanenin başhekimi. Ancak tutkuyla bağlı olduğu bir şey daha var; müzik… Müzik hayatına bağlama dersi alarak başlayan Hancılar, uzun bir aradan sonra ‘Engel Olamam' isimli albümü ile dinleyicileriyle buluşuyor. Tayfun Hancılar'ın sıradaki hayali ise bu tutkusunu kanser hastalarına da bulaştırmak. Hastalardan oluşan bir koro kurma çalışmalarına başlayan Hancılar, müziğin kanser tedavisindeki yardımcı etkisini ve kanserden korunmanın yollarını şöyle anlattı:

“EN İYİ HASTALARIM BASINDAN”

“Kanser hastalarının yapması gereken en önemli şey bir an evvel psikolojik olarak toparlanmaları. Yapabiliyorsa çalışmaya devam etmeli, iş hayatı yoksa bir sosyal yardım derneği bulup oradaki faaliyetlere katılmalı. Evde oturup kendini dinleyen hasta kadar tedavisi kötü seyreden bir hasta yoktur. Tedavide en iyi sonuç elde ettiğim hastalar basın dünyasında çalışanlar olmuştur. Çünkü onların kafaları sürekli işlerinde. Kafası sürekli yapacaklarıyla meşgul ve hedefleri olan hastaların tedavileri diğerlerine göre çok daha iyi seyrediyor.

Meditasyon ve müzik… Bunların ortak noktaları beyni sakinleştirmesi. Bunu sağlayan her uğraşı kanser hastaları için çok faydalı. Mesela hafif sporlar yapmak, yürümek, yüzmek çok faydalı. Mümkünse seyahat etmek de hastaları ruhen iyileştiren şeyler.

Müziğin gerçek anlamda tedavideki kullanım yeri psikiyatrik hastalıklardır. Kanseri sadece müzik dinleterek tedavi edemezsiniz. Ama kanıtlanmış bir şey var ki; kemoterapi ve radyoterapi gören hastalar tedavi sırasında müzik dinliyorsa, bu hastaların tedavi uyumu diğerlerine göre daha yüksek oluyor. Müziğin burada sağladığı şey, tedavi esnasında hastaya mutluluk ve huzur vermesi. Böylece tedavinin yan etkileri azalıyor.

Eğer kanser hastasının günlük hayatında da bir sanatsal uğraşı varsa çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bunların hepsi bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler. Kemoterapi ya da radyoterapi ünitelerinde genel olarak caz ve new age tarzı müzikleri dinletiyoruz. Çünkü bu müzikler hastaların beyin dalgaları ile uyumludur ve onları rahatlatır.

BİRİNCİ SİGARA İKİNCİ ALKOL

Kanserden korunmanın yollarına gelince; sigarayı bırakın ve akciğer kanserinden çok büyük oranda korunun. İkinci formül ise alkol tüketmemek. Üçüncü olarak yapabileceğiniz en güzel şey obezitenin önüne geçmektir. Fazla kilo kansere davetiye çıkarıyor, bu kesin. Akdeniz tipi, yani sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin rolü de önemli. Kefir gibi probiyotik içeceklerin insan vücudu üzerinde çok olumlu etkileri var. Akşamları biraz erken yemek yiyin. Yemekten hemen sonra asla yatmayın. Ve pozitif olun… Beyninizi mümkün olduğunca meşgul edin, ama olumlu şeylerle. Beslenmenizde organik sertifikalı ürünlere yer vermeye çalışın. Doğayı koruyun.

ŞARKILARINI DİNLETİYOR

Hastalarına kendi şarkılarını dinleten Tayfun Hancılar, “Bu sanırım dünyanın hiçbir yerinde yok; yani hastalar kendisini tedavi eden onkoloğun şarkılarını dinliyor. Bu tabi ki işin esprili kısmı ama hastalarımın hoşuna gidiyor” dedi.