Mantarla ilgili doğru sanılan yanlışlar

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Mutlu Kukul Güven, halk arasında mantarlarla ilgili pek çok yanlış bilginin dolaştığına dikkat çekerek uyardı: Özellikle zehirli ve zehirsiz mantarın yan yana olmayacağı, kurtların, böceklerin yediği mantarın zehirli olmayacağı, kurutulmuş, pişirilmiş mantarın zehirli olmayacağı gibi. Bu bilgiler yanlış bilgiler"

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Mutlu Kukul Güven, mantarla ilgili yanlış bilgiler olduğunu söyleyerek, “Mantarların kurt ya da böcek gibi bazı hayvanlar tarafından, yenmesi zehirsiz olduğu anlamına gelmez. Böyle bir algıya katılıp zehirlenmeyeceğimizi düşünmek yanlış olur.” dedi.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde mantar zehirlenmelerinin arttığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının mantarlarla ilgili uyarı açıklaması yaptığını hatırlatan Güven, “Sağlık Bakanlığı mantar zehirlenmelerinin arttığı yönünde bir açıklama yaptı. İstanbul, Kastamonu Samsun ve bu bölgede mantara ulaşımın kolay olması ve buna bağlı olarak mantar zehirlenmelerinin arttığı yönünde bir açıklamaydı.” diye konuştu.

Doğadan toplanan mantarın tüketiminde uzmana danışılması gerektiğini belirten Güven, şunları dile getirdi:

“Özellikle zehirli ve zehirsiz mantarın yan yana olmayacağı, kurtların, böceklerin yediği mantarın zehirli olmayacağı, kurutulmuş, pişirilmiş mantarın zehirli olmayacağı gibi. Bu bilgiler yanlış bilgiler. Zehirli ve zehirsiz mantar yan yana olabilir, kurtlu mantar zehirli olabilir. Mantar pişirilmeden yenmemeli ama pişirme zehrini almaz. Mantarların kurt ya da böcek gibi bazı hayvanlar tarafından, yenmesi zehirsiz olduğu anlamına gelmez. Böyle bir algıya katılıp zehirlenmeyeceğimizi düşünmek yanlış olur. ”

Güven, mantarın etkilerinin kalıcı olabileceğini aktararak, “Mantar zehirlenmeleri basit tablolarla karşımıza çıktığı gibi ağır tablolarla da karşımıza çıkabilir. Özellikle organ yetmezliği şeklinde karşımıza çıkar. Zehirlenme tüm organları etkiler ama özellikle karaciğer ve böbrek yetmezliği olarak görülür. Başlarda mide bulantısı kusma şeklinde görülen etkiler daha sonra organ yetmezliğine kadar götürebilmektedir.” ifadelerini kullandı.

MANTARLA BİRLİKTE ALKOL ALMAYIN

Güven, alkolün mantarın etkisini artıracağını dile getirerek, “Alkolle birlikte alındığında zehirli yan etkileri daha ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor.” dedi.

Kastamonu’da mantar satan Selçuk Haliloğlu, Kastamonu’nun meşhur mantarı kanlıcanın kilogramının 10 ile 15 lira arasında satıldığını söyledi.

Son dönemde mantar tüketimi nedeniyle zehirlenmeler yaşandığını hatırlatan Haliloğlu, “İnsanlar mantar alırken, mantar toplarken dikkat etmeli. Kanlıcanın iki türü var, üstü aynı kanlıca gibi olup altı beyaz ve gri olan bir tür var. Bu zehirli mantardır. Toplarken buna dikkat etmeliler. İkinci bir konuda kimden mantar aldıklarına dikkat etmeleri lazım.” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezinden yapılan açıklamada da zehirlenme başvurularında geçen yıla göre özellikle Kastamonu, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Malatya, Sakarya ve Kocaeli illerinde artış gözlendiği bildirildi.

AA