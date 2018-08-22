Özellikle başta ve yüzde hissedilen keskin ağrılarla ortaya çıkan nevralji nedir? Nevralji nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde...

Genellikle 50-70 yaşları arasında ortaya çıkan ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen nevralji hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… Nevralji nedir? Nevralji nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

NEVRALJİ NEDİR?

Nevralji terimi, ağrıya duyarlılık anlamına gelen sinirler ve “algesia” ile ilgili iki kelimeli “nöro” anlamın bir kombinasyonunu ifade eder. Bu nedenle nevralji, bir veya daha fazla sinirde hissedilen ağrıyı tanımlar.

Normalde ağrı, ağrı reseptörlerinin uyarılmasıyla tetiklenir, ancak nevralji durumunda, bu reseptörlerin uyarılması olmaksızın ağrı meydana gelir ve bunun yerine sinirlerin yapısında veya işlevinde anormal bir değişiklik oluşur.

Nevralji, tahriş olmuş veya hasarlı bir sinire bağlı keskin, yanma ve genellikle şiddetli bir ağrıdır. Bu ağrı, vücudun bir bölgesinde aralıklı olarak oluşabilir.

NEVRALJİ TÜRLERİ

Ağrının konumuna göre kategorize edilen iki ana nevralji türü vardır:

– Merkezi nevralji

Bu spinal kord veya beyinden kaynaklanan nevraljiyi tanımlar.

– Periferik nevralji

Bu periferal sinir sisteminde kaynaklanan nevralji anlamına gelir.

Nevraljinin en yaygın örneklerinden bazıları şunlardır:

Trigeminal nevralji

Trigeminal sinir kaynaklı ağrı şiddetli yüz ağrısına neden olur, bu da elektrik çarpması hissi, bir çekim ağrısı veya yanma, ezilme veya bastırma hissi olarak hissedilebilir.

Atipik trigeminal nevralji

Yanaklar, sinüsler, alın, çeneler, göz bölgesi ve tapınaklar ile birlikte sürekli bir baş ağrısı ve bazen de elektrik çarpması benzeri bir duyu ile yanma ve yanma şeklinde karakterize edilir. Tipik nevraljiden farklı olarak, bu nevralji kafa derisi ve boyunda da hissedilebilir.

Postherpetik nevralji

Bu nevralji türü zona komplikasyonudur ve vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Zona, ağrılı bir döküntü ve kabarcıklarla karakterize olan viral bir enfeksiyondur. Zehirlenmenin ortaya çıktığı her yerde nevralji ortaya çıkabilir. Bu durum hafif ila şiddetli arasında değişebilen ve yanma veya bıçaklama hissi olarak hissedilebilen değişken bir ağrı derecesine neden olur.

Oksipital nevralji

Oksipital nevralji, 2. ve 3. boyun sinirlerinin dallarından çıkan ve başın arka tarafına uzanan oksipital sinirlerden kaynaklanır. Oksipital sinirler, kafanın en tepesinden ense köküne kadar olan hislerden sorumludur. Bu durumda, daha az ve daha büyük optik sinirlere verilen hasar, boyun bölgesinde, başın arkasında ve gözlerin arkasında ağrıya neden olur.

Glossopharyngeal nevralji

Glossopharyngeal sinirin bir bozukluğuna bağlı olarak bademcik bölgesinde ve boğaz bölgesinde ve dilin arkasında tekrarlanan ağrıya neden olan nadir bir hastalıktır.

NEVRALJİ NEDENLERİ

Bazı tip sinir ağrısının nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Sinir ağrısına, sinirlere zarar verme, sinirde baskı ya da sinirlerin işleyiş şeklindeki değişimlerden dolayı sinir ağrısını hissedebilirsiniz. Nedeni de bilinmeyebilir.

NEVRALJİ BELİRTİLERİ

Son derece keskin, batıcı ağrı veya sürekli yanma duygusu ile birlikte gelen ağrı krizleri. Ağrılar genelde keskin ve batıcı niteliktedir. Saniyeler ya da dakikalar süren kesik krizler halinde gelen ağrılar günler, hatta haftalar sürebilir. Hareket, yorgunluk, bölgesel basınç, hatta sadece bir öksürük, bir hıçkırık ya da bir esneyiş bile ağrıyı başlatır ya da arttırır. İki nöbet arasında hasta kendini iyi hisseder.

Bazı tür nevraljiler herpes enfeksiyonu (zona) sonucu ortaya çıkabilir. Aksırmak veya yemek yemek gibi hareketler spazm krizlerini teşvik edebilir.

NEVRALJİ TEDAVİSİ

Nevralji sıklıkla teşhis edilmesi zordur. Teşhis genellikle hasarlı siniri bulmak veya bir elektromiyografi (EMG) testi veya sinir iletim testi kullanarak eksik duyusal veya motor fonksiyonu tespit etmek için sinir yollarını uyarmayı içerir.

Nöraljiyi tedavi etmek zordur, çünkü bu tip ağrı normal ağrı kesicilere cevap vermez.

Nevraljinin nedeni belirlenirse, tedavi altta yatan nedenin tedavisine yönelik, eğer nedeni bulunmazsa, tedavi ağrıyı hafifletmeye odaklı olacaktır.

Potansiyel tedaviler şunları içerebilir:

– Siniri baskı altına almak için ameliyat

– Diyabet kaynaklı nevralji hastalarında kan şekeri düzeylerinin daha iyi kontrol edilmesi

– Fizik tedavi

– Belirli bir sinir veya sinir grubuna yönelik bir enjeksiyon olan ve ağrı sinyallerini “durdurmaya” ve iltihabı azaltmaya yönelik olan sinirin bloke edilmesi.

– Ağrıyı hafifletmek için ilaçlar

Reçeteli ilaçlar şunları içerebilir:

– Sinir ağrısının tedavisinde etkili olan amitriptilin veya nortriptilin gibi antidepresanlar

– Trigeminal nevralji için etkili olan karbamazepin gibi antiseiz ilaçları

– Kodein gibi kısa süreli narkotik ağrı ilaçları

– Kapsaisin ile topikal kremler

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