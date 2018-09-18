Temizlik ürünleri çocukların sağlığını nasıl etkiliyor?

757 bebeğin incelendiği araştırmada, evde kullanılan temizlik ürünlerinin çocukların bağırsak florasını nasıl etkilediği araştırıldı. İşte çarpıcı sonuçlar...

Ev temizlik ürünlerinin çocuklarda bağırsak florasını değiştirerek küçük yaşta kilo almalarına neden olabileceği bildirildi.

Ayrıntıları Kanada Tıp Derneği Dergisi CMAJ’da yayımlanan araştırma çerçevesinde 3-4 aylık 757 bebeğin bağırsak floralarının, evde dezenfektan, deterjan ve çevre dostu temizlik ürünlerinden ne ölçüde etkilendiği incelendi.

Daha sonra çocukların 1 ila 3 yaşlarındaki kiloları değerlendirildi.

Araştırmada, bebeklerin bağırsak florasındaki değişim ile en fazla yüzey temizleyicileri gibi dezenfektanların sık kullanımı arasında ilişki gözlendiği, bu ürünlerin sık kullanıldığı evlerdeki bebeklerin bağırsaklarında Haemofil ve Klostridyum bakterilerinin seviyelerinin düştüğü, Lachnospiraceae’in yükseldiği belirtildi.

Dezenfektanlarla Lachnospiraceae bakterisinin artışındaki bu ilişki, bakteri ile deterjan ve çevre dostu temizlik ürünleri arasında gözlemlenmedi.

Bebekler 3 yaşına geldiğinde vücut kitle indekslerinin, yoğun dezenfektan kullanılmayan evlerdeki akranlarından daha yüksek olduğu tespit edildi.

AA