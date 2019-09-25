5 yılda ne kadar toprak sattınız?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılından bu yana yabancılara toprak satışına ilişkin rakamları açıklamıyor. İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, konuyu TBMM gündemine taşıyarak “Rakamlar neden gizleniyor?” diye sordu. Türkiye'de 1923-2002 yılları arasında 79 yılda yabancılara 11 milyon metrekare toprak satışı yapılırken, AKP hükümetleri döneminde ve 2003-2012 yılları arasında, 139 bin 828 yabancıya 137 milyon 192 bin 230 metrekare taşınmaz satıldı. Bu satışlarda en fazla mülkiyet edinenler Suriye, Lübnan, İngiltere, ABD ve Mısır vatandaşları oldu. Ağırlıklı satışlar İstanbul, Bursa, Antalya, Muğla, Konya, Trabzon, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Harran bölgesinde gerçekleşti.

NEDEN GİZLENİYOR

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, TÜİK'in 2015 yılından bu yana yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan toprak satışına ilişkin verileri paylaşmadığını bildirdi. Çulhaoğlu, rakamların neden paylaşılmadığını sordu ve ne kadar toprak satışı gerçekleştirildiğine ilişkin inceleme yapılması amacıyla Meclis'e araştırma önergesi verdi. Çulhaoğlu şöyle dedi:

“Toprağımız sabit kalmakta hatta erozyonla azalmakta iken nüfusumuz artmaktadır. 2015 yılı sonu itibarıyla mesken, işyeri, arsa bazında kaç yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiye satış yapıldığı bilgilerine ulaşılamıyor. İktidar, 2012'de tapu kanununda değişiklik yaptı. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz mal edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırıldı. Çanakkale'yi geçemeyenler ve Sevr'i gerçekleştiremeyenlerin emellerine ulaşabilmek için yeni metotlar, hileli ve örtülü yollar deneyerek bugün topraklarımızı ele geçirmeye çalıştıklarını unutmamalıyız.”

200 milyon metrekare arazi kiraya verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, tarımsal yerli üretim için 2023 yılına kadar 200 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiraya verilecek. Bu kapsamda, Hazine'ye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanması için Bakan Murat Kurum'un talimatıyla geçen yıl mayıs ayında başlatılan, yaklaşık 218 bin çiftçiyi kapsayan uygulamaya 180 bin çiftçi başvuruda bulundu. Türkiye genelinde uygulamaya en çok başvuru 14 binle Adana'dan geldi. Hatay'dan 10 bin 200, Konya'dan 8 bin 900, İzmir'den 8 bin 73, Muğla'dan ise 7 bin 830 çiftçi uygulamaya başvurdu.

Gerekli şartları taşıyan 45 bin çiftçiye 497 milyon metrekare taşınmaz kiraya verildi. Diğer başvurular ise değerlendiriliyor.