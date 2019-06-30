Bulut: Vatandaşın cebindeki 3 kuruşa göz diktiler

Seçimin hemen ertesi günü halkın temel tüketim maddeleri olan kuru çaya yüzde 15, şekere yüzde 16 zam yapıldığını kaydeden Bulut, hasadın ortasında motorinin litre fiyatına yapılan 23 kuruş zammın ise zor şartlarda üretim yapan çiftçinin belini büktüğünü bildirdi.

VATANDAŞ EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR

Elektrik fiyatlarına konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında zam yapıldığını, doğalgaza da çift haneli zammın yolda olduğunu söyleyen Bulut şöyle devam etti:

Ekonomik kriz ortamında vatandaşın iş bulamadığı, evine ekmek götüremediği ülkemizde, seçim öncesi yapılan harcamalar, verilen teşvikler, indirilen vergiler halkın, emeklinin, memurun, işçinin, yoksulun sırtına yüklenmektedir. Bütçe dengelerini seçim nedeniyle alt üst eden, bütçede oluşan devasa açığı “kefen parası” olarak adlandırılan Merkez Bankası'nın kötü günler için tuttuğu 46 milyar liralık ihtiyat akçesini bütçeye aktarmak isteyen iktidar, liyakatten yoksun kişilere emanet ettiği, yönetemediği, darboğaza soktuğu ekonominin bedelini yine vatandaşa ödetmektedir.

VATANDAŞIN ÜÇ KURUŞUNA GÖZ DİKMEK VİCDANSIZLIK

“Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 67 TL, yoksulluk sınırının 6 bin 733 TL olduğu ülkemizde asgari ücretle geçinen 4 kişilik bir ailenin yeme-içme ve geçinme dışında kalan 48 TL'sine göz dikmeleri en hafif tabiriyle vicdansızlıktır” diyen Bulut, ülke kriz ile boğuşurken Saray'da ejder meyveli smoothie, starex eşliğinde aloevera yiyenlerin halktan koptuğunu kaydetti.

ASIL SORUNLARA ODAKLANILMALI

Ekonominin bir an önce ehil ellere teslim edilmesi, ülkenin suni gündemlerden çıkarılıp, asıl sorunları olan ekonomik krize, işsizliğe odaklanılması gerektiğini kaydeden CHP'li Bulut, “Yoksulun sofrasına oturmayanların, vatandaşın halinden anlamayanların bu ülkeye verecekleri hiçbir şey kalmamıştır” dedi.