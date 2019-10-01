Dolar/TL ne kadar oldu? (01.10.2019)

Dolar/TL, Eylül ayı başından beri genel olarak 5.65-5.75 bandında seyrediyor. Bandın üst tarafı Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıyla ay içinde bir kaç kez kırıldı. Ancak kur 5.65-5.75 bandında kaldı.

TL’de son dönemde ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentiler etkili oluyor. Ayrıca TCMB’nin bundan sonraki faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentisi de ana etkenlerden biri. Küresel piyasalarda ise düşük, hatta negatif faiz TL’yi destekleyen bir diğer unsur olmayı sürdürüyor.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07.00 itibarıyla 5.6495/5.6533'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) bu yıl büyüme beklentisi %2.3’ten %0.5’e revize edilirken, önümüzdeki üç yıl için %5 büyüme öngörüldü. YEP’te program boyunca enflasyonda kalıcı düşüş, ödemeler dengesinde ise büyümeye rağmen üç yıl boyunca dengeye doğru gerileyen bir çerçeve esas alındı.

Ekonomistler programa ilişkin önümüzdeki yıl hızlı bir büyümeye nasıl ulaşılacağı ve üç yıl boyunca %5 büyüme sırasında düşük cari açığın nasıl sağlanacağı konusunda soru işaretlerini dile getirdiler. Albayrak ise ekonomideki toparlanmanın sonucu olarak cari dengede açık verileceğini bildiklerini ancak bu açığı “dış finansman ihtiyacının makul kalacağı seviyelerde” tutacaklarını söyledi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Yabancı kurumların TL rand ikili işlemlerinde TL lehine pozisyon açılmasına ilişkin önerisine bugün bir tane daha eklendi. TL’de bu nedenle sınırlı bir iyimserlik görüyoruz. YEP kurda etkili diyemeyiz ancak enflasyon tahminlerinde yapılan revizyonlar tahvil getirilerini olumlu etkiliyor” dedi.

REUTERS