İTO: Perakende fiyatları yüzde 18 arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre Şubat’ta toptan fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 0.95 arttı. İstanbul’da perakende fiyatlar Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 0.98 artarken, sağlıkta yüzde 3.06, gıdada yüzde 1.45 artış, giyimde ise yüzde 1.27 düşüş gösterdi.

Perakende fiyatlar Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.37, toptan fiyatlar ise yüzde 23 arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Şubat ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 15.23, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 19.95 artış gösterdi.

Hafta içinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) da Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 1 arttığını duyurdu.

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TÜİK ise Şubat ayı enflasyon verilerini 4 Mart’ta saat 1000’da açıklayacak.

Reuters’ın toplam 17 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Ocak ayında gıdada yaşanan sert artışların ardından tanzim satışlarının başladığı Şubat’ta aylık bazda yüzde 0.4 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 19.9’a sınırlı gerilemesi bekleniyor.

Tanzim satışları TÜİK fiyat mekaniğinde yer almasa da market fiyatlarını düşürmesi nedeniyle gıda fiyatlarında yıllık bazda bir düşüşü desteklemesi bekleniyor.

İTO verilerine göre Şubat’ta perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3.06, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.79, gıda harcamalarında yüzde 1.45, konut harcamalarında yüzde 0.68, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.34 artarken, giyim harcamalarında yüzde 1.27, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.03 azaldı, diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Şubat 2019’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 3.48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.62, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.66, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.30, mensucat grubunda yüzde 0.11 artarken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4.04 azaldı.

REUTERS