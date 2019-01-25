Kalyon ile Koreli ortağı Hanwha yollarını ayırdı

Dünyanın önde gelen yayın organlarının da gündeminde olan Türkiye enerji sektörünün içinde bulunduğu finansman sıkıntısı gün geçtikçe büyüyor. Döviz cinsi kredi borcu 50 milyar doları aşan ve şimdiye kadar 5 milyar doların üzerinde kredinin yapılandırıldığı enerji sektöründe, finansman bulunamaması nedeniyle yeni projelere başlanamıyor.

Konya Karapınar'da Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı YEKA-1 Güneş Enerji Santrali (GES) ihalesi, 2017 yılı Mart ayında yapılmıştı. Türkiye'nin en büyük GES projesi olması planlanan ihaleye en düşük teklifi kilovatsaat başına 0.0699 dolar ile Kalyon-Hanwha Grubu vermiş ve ihaleyi kazanmıştı. İhalenin üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen projeye başlanmadı ve Kalyon ile Güney Koreli Hanwha'nın ortaklığı sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, ortaklığın bitmesinde en önemli etken döviz kurlarındaki artış ile birlikte gerekli kredilerin bulunamaması. Kalyon-Hanwha Grubu'nun projeyi hayata geçirmek için yapacağı yatırım tutarının 1.3 milyar dolar düzeyinde olacağı ifade ediliyordu.

YERLİ ÜRETİM DE OLACAKTI

Proje kapsamında, Türkiye'de yılda minimum 500 megavat fotovoltaik modül üretim kapasitesine sahip güneş paneli fabrikası kurulacaktı. Şartnameye göre, ilk 500 megavattaki yerlilik oranının yüzde 60 olması planlanıyordu. Ancak, yatırımı toplamda 1.3 milyar doları bulması planlanan projede hangi ortağın ne kadar nakit vereceği, ne kadar kredi kullanacağı konusunda anlaşmazlık olduğu kulislerde konuşuluyordu. Yüksek faiz oranları nedeniyle istenilen kredilerin de bulunamamasının ortaklığın sonlandırılmasında etkili olduğu belirtildi. 2019'da ilk elektrik üretiminin yapılacağının açıklandığı projenin ihalesine Kalyon-Hanwha Grubu'nun dışında Limak-CMECHareon Solar Ortak Girişim Grubu, Çalık Enerji-Solargiga Orta Girişim Grubu ve AKC Güneş Ortak Girişim Grubu katılmıştı.

MİLYARLARCA DOLARLIK YAPILANDIRMAYA GİDİLDİ

Enerji sektörü, döviz kuruna bağlı maliyetlerin artması nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu dağıtan, sektörün önde gelen şirketlerinden Bereket Enerji, geçen yıl 4 milyar dolarlık borcu için yapılandırmaya gitti. Bununla beraber Yeni Elektrik şirketi 700 milyon dolar, Boyabat Hidroelektrik 900 milyon dolar ve bünyesinde enerji şirketleri de barındıran Gama Holding 1 milyar dolarlık yapılandırma görüşmelerinde bulundu. En son, Anadolu Birlik Holding'in enerji yatırımları için kullandığı 1 milyar dolara yakın kredilerin yapılandırması için bankalarla görüştüğü ifade edildi.