Mikrofon krizinin ardından Atalay’dan yine iddialı açıklamalar

2019 yılı asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki ay başlıyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 2 bin 578 TL olarak belirlenen yaşam maliyetinin altında bir ücreti kabul etmeyeceklerini söyledi.

Atalay, “Yaşam maliyeti 2 bin 578 TL. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız” açıklamasında bulundu.

2019 yılında evli olmayan bir asgari ücretli net 2020 TL alıyor. Eğer Atalay'ın ifade ettiği zam verilirse asgari ücrete yüzde 27.6'lık bir zam gelecek.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay geçen yaz ayında kamu işçilerinin zam pazarlığı sırasında açık mikrofon kazasına kurban gitmişti.

200 bin işçinin zam pazarlığı görüşmelerinde mikrofon açık kalınca Çalışma Bakanı’na dönerek “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” diyerek büyük tepki çeken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kendisini eleştirenlerin ‘terörü destekleyen çevreler’ olduğunu söylemişti.

Ağustos ayında TÜRK-İŞ'in hakim sendika olarak yürüttüğü kamu işçileri zam görüşmelerinde ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

TÜRK-İŞ Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda hükümetin zam tekliflerinin kabul edilebilir bir yanı olmadığını söylemişti.

Atalay, “Ekonomik sıkıntı olduğu zaman diyorlar ki iş ücretleri sabit kalsın. Ha bu parayı bize yüzde 5 verdiler ha bu parayı bizden yüzde 5 noksan aldılar. Vermeseler de fark etmiyor” demişti.

Atalay'ın açık mikrofon krizinden sonra zam oranlarına da bakıldığında kamu işçileri büyük hayal kırıklığına uğramış ve TÜRK-İŞ Başkanı'nı çok sert sözlerle eleştirmişlerdi. Hatta bir vatandaş Sakarya'daki tank palet fabrikasının satılmasına karşı düzenlenen eyleme katılan Atalay'a “Sen hiç konuşma” demişti. Bunun üzerine Atalay, “Abla ne yaptık, kurban olayım” cevabını vermişti.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası enflasyon raporu ve YEP’teki 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

GEÇEN YIL YÜZDE 26 ZAM YAPILMIŞTI

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar. Geçen yıl asgari ücret yüzde 26 artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenmişti.