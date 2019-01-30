Son dakika: Apple Türkiye’de indirim yapacak

Apple’ın CEO’su Tim Cook bazı ülkelerde yabancı ülke para biriminin değer kaybına göre fiyatlarını ayarlayacaklarını söyledi.

Cook Reuters’a verdiği röportajda, “iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale sokmaya karar verdik” açıklamasında bulundu.

Cook röportajında Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere de değinerek liranın dolar karşısında son bir yılda yüzde 33 değer kaybettiğini anımsattı ve Apple’ın satışlarının Türkiye’de 2018’de bir önceki yıla göre 700 milyon dolar daha düşük olduğunu söyledi. Cook aynı zamanda Brezilya, Hindistan ve Rusya’da da yerel para birimlerinden doğan sıkıntılar olduğunu belirtti.

Kur krizi yaşayan ülkelerde fiyatları ne zaman düşüreceğini açıklamadı. Apple’ın CFO’su Luca Maestri fiyat indiriminin servis ücretlerini kapsamayacağını söyledi.

Aralıkta biten mali çeyrekte Apple 10.8 milyar dolar satış geliri elde etti ve bu tahminlerin gerisinde kaldı.