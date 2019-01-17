Vakıfbank kredi kartı borcu yapılandırma kampanyasında detaylar belli oldu! Borç yapılandırması şartları neler?

Vaklıfbank kredi kartı borcu olanlara uygun faiz vererek borçlarını yapılandırıyor. Kredi kartı borcu olan vatandaş Vakıfbank'dan kredi kullanarak kredi kartı borç yapılandırması yapabilecek. Peki Vakıfbank kredi kartı borcu yapılandırmasından faiz oranı ne, şartları neler?

Ziraat Bankası’ndan sonra Vakıfbank da kredi kartı borcu yapılandırma kampanyasına katıldı. Vakıfbank'tan yapılan yazılı açıklamada, pakette kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki kredilerin ödemesiz dönem ve düşük faiz oranıyla yapılandırılması ve takipteki kredilerin faizlerinin sıfırlanmasının yer aldığı ifade edildi. Vakıfbank kredi kartı borcu yapılandırmasında faiz oranlarını bireysel kredi kartı borçluları aylık yüzde 1.1 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1.2 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle borçlarını yapılandırabilecekler.

Kampanyadan Vakıfbank bireysel kredi kartı müşterileri, Vakıfbank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek.

Açıklamada ayrıca Vakıfbank'taki borçları 3 milyon TL'nin altında olan ve geçen yılsonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunanlara da altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma imkânı tanındığı ifade edildi.

Bireysel müşteriler borçlarını üç ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle, ticari segmentteki müşteriler de altı ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0.98'den başlayan faiz oranlarıyla yapılandıracak.

Banka ayrıca, 2018 yılsonundan önce 100,000 TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası faizlerini sıfırlayacağını belirterek, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabileceğini duyurdu.

REUTERS