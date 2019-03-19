Akılla, vicdanla yönetilen bir Mersin istiyoruz

SÖZCÜ Adaylara Soruyor dizimizin Mersin durağında DP adayı Ayfer Yılmaz'da sıra… Eski Bakan ve İYİ Parti Kurucusu Ayfer Yılmaz, Mersin'de yaşanan “Burhanettin Kocamaz adaylık krizinin” ardından kendini Demokrat Parti (DP) Mersin adayı olarak buldu. Hızla başladığı kampanyasını Mersin Belediye Başkanı Kocamaz'la yan yana yürüten Yılmaz hem yaşanan “demokrasi kumpasını” hem de projelerini anlattı…

‘EVRAKLARI TAMAMDI'

– Ne yaşandı Mersin'de?

Biliyorsunuz Burhanettin Kocamaz Bey, kendi partisinden aday gösterilmedi. Bütün evraklarını tamamladı, Mersin için projeleri de hazırdı. Hatta ben de buralı olmam hasebiyle kendisiyle çalışmak üzere Mersin'e gelecektim. Derken hepimizin malumu olayı yaşadık.

– Adaylık başvurusu YSK'ya zamanında teslim edilmedi. İYİ Parti'nin kusuru yok mu bunda?

Saat 17:00 itibarıyla Mersin İl Seçim Kurulu'nda İYİ Parti'nin herhangi bir başvurusu yok. Saat 17:26 olduğunda birisi bir evrak getiriyor. Evrak teslim alınmış, ama teslim eden kişi imza atmamış…

‘HER ŞEY HESAPLI'

– Gökten zembille inmiş gibi bir evrak yani bu…

Aynen öyle. 17:26 belgesi bu işin hesaplı olduğunu gösteriyor. Yani baştan sona bir kumpas bu, korsan bir belgeyle Kocamaz'ın adaylığına engel oldular. Seçme ve seçilme hakkı gasp edildi Mersin'de. Bu tam bir demokrasi çıkmazı.

– Bu işin azmettiricisi kim?

Araştırıyoruz. İlla ki bulacağız.

– Mersin'de formül sizin adaylığınızla bulundu. Kendinizi joker gibi hissediyor musunuz?

Hayır, demokrasi savaşçısı gibi hissediyorum. 24 Haziran'da kurucusu olduğu partim için ne yaptıysam, bugün de doğduğum topraklar olan Mersin'de aynı şeyi yapıyorum. Çizgim hiç değişmedi. Ben siyasi hayata Kırat'la gelmiştim, adaylığım da Kırat'la oldu. Başlamış projeler devam edecek, Mersin daha da gelişecek ve büyüyecek demek istedik.

‘SEVE SEVE KABUL ETTİM'

– Sizi ilk kim aradı adaylık için?

Önce Burhanettin Bey sonra Meral Hanım. Seve seve kabul ettim.

– Tüm seçim görsellerinde Kocaman ile yan yanasınız…

Mersin'de sürdürülebilirliği anlatmak istiyoruz, bu vizyon ve projeler devam edecek demek istiyoruz. O fotoğraflar “demokratik bir birlikteliği” temsil ediyor. Mersin'in seçme hakkı adına oluşmuş demokratik bir birliktelik bu. Seçmenimize de “Mührü Kırat'ın böğrüne basacaksınız” diyoruz…

– Projeleriniz neler?

Çılgın projeler, fantastik fikirlerle değil, akılla, vicdanla yönetilen bir Mersin. Ruhu olan, kimliği olan bir Mersin istiyoruz. Ekonomik olarak gelir dağılımda zaten adaletsiz bir noktada Mersin. Üstelik yanlış politikalar sonucu tarımdan da uzaklaşmak zorunda kalmış. Mersin'de katma değerli tarımsal ürünler var; başka bir ülkede olsa kim bilir nasıl değerlendirilirdi.

‘ASLA TAVİZ VERMEYİZ'

– Meral Akşener'e soruşturma başlatıldı, terör suçlamasıyla…

Toplumu ayrıştıran, bölmeye çalışan teröristlere hepimiz karşıyız. Bu konuda taviz veremeyiz. Ulu Önder'in “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin “yurtta sulh” bölümünü pek anlayamadık. Vurgulamamız gereken kendi içimizde birlik sağlamak. Bunu yaparsak hiçbir dış güç bizi yıkamaz. Bu ne biliyor musunuz, halka verecek bir şeyiniz kalmazsa, hedef şaşırtır, korku salarsınız.

Bütün sorunları çözeceğiz planlı bir kent yaratacağız

– Mersin en çok göç veren illerimizden biri…

Nitelikli göç verip, niteliksiz göç alıyor. 400 bin Suriyeli mülteci ile büyük uyum sorunları yaşanıyor.

– Nasıl çözeceksiniz bunu?

Bu yeni toplumun uzlaştırılmasını ve uyumunu sağlayarak. Mersin genelinde önce dokuyu düzeltmemiz gerekiyor. 13 ilçemiz var, uçtan uca önce altyapıyı bitireceğiz. Sonra bu farklı gruplar üst yapıda sağlıklı bir biçimde buluşabilir.

‘O MODEL DEVAM EDECEK'

– Başka ne sorunlar var?

En temelde üretim sorunumuz var. Teknolojiyi kullanma sorunumuz var. Tarımsal kalkınma sorunumuz var. Başlamış olan Sulama Kooperatifleri önemli bir model. Tek başına bir üreticinin yapamadığını bu birlikler yapabiliyor. Biz de bu başarılı modele devam edeceğiz. Ölçek ekonomisine gelip, ürününüzü pazarlamak için bu şart.

– Peki bu refahın adil dağılmasını da sağlar mı?

Zaten bunu yapmazsanız refah adil dağılmaz. En çok da kırsal kalkınma için şart bu. Akıl alamayacak turizm potansiyeli olan bir yer. Çukurova Havaalanı, ihalesi yapıldı ama kör topal devam ediyor. Bir lojistik merkezi olabilmeniz için serbest bölgeye ihtiyacınız var. Bunlar aşılmış olsaydı Mersin'de, bambaşka bir Mersin olurdu.

– Mersin'in belediye bütçesiyle bu işleri yapabilecek misiniz?

Bilgi ve iş birliği de bütçe kadar önemli. Mersin'in kendi gelirleri ve ortak akılla çok şeyler yapılabilir. Kentin imar planları yapılacak, başlanan metro projesi ve yeni ulaşım hatları devreye girecek. Planlı bir Mersin yaratacağız.

– Ya kazanamazsanız?

Ben hep Mersin için çalıştım, Mersin için çalışmaya devam edeceğim, işlerin takipçisi olacağım.

– Seçim boyunca konuştuğum ilk kadın başkan adayı sizsiniz…

Maalesef Özlem Hanım. Kadın yok, kadının adı yok. Fırsat eşitliğindeki en keskin ayrımcılık işte bu.