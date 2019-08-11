Anlaşmaya rağmen CHP’ye geçen belediyeye, parkı teslim edilmedi

Kırşehir'de, 08 Ocak 2010 tarihinde Tabiat Parkı ilan edilen bin 300 dekarlık alana AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin girişimleriyle tenis kortları, basketbol sahası, oturma alanları, kır lokantası, gözetleme kulesi ve çeşitli tesisler yapılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 14 Şubat 2019'da “Doğa Koruma ve Killi Parklar Genel Müdürlüğü’müz tarafından projelendirilen Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nı Kırşehir Belediye Başkanlığı’mıza emanet ediyor ve işletmecilik hakkını devrediyoruz” diye yazarak Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nın belediyeye teslim edildiğini duyurdu.

PARA ÖDENDİ AMA PARK TESLİM EDİLMEDİ

Projesi Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve bakanlık tarafından milyonlarca lira harcanarak yapımı tamamlanan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, anlaşmaya göre yıllık 88 bin lira karşılığında belediye devredilecekti. 31 Mart seçimlerinde Kırşehir’i AKP’nin elinden alan CHP’li Belediyesi Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ilk taksit olarak yatırılması gereken 17 bin lirayı bakanlığa ödediğini ancak parkın belediyeye teslim edilmeyerek atıl durumda bırakıldığını söyledi.

SEÇİMİ KAYBEDİNCE VAZGEÇTİLER

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bakanlığın yapılan anlaşmaya uymadığını belirterek, “Böyle bir parkı vatandaşların hizmetine bir an önce sunmak için gereken parayı yatırdık. Ancak bakanlık gerekçesiz olarak anlaşmayı iptal ettiğini bildirdi. İptal kararı bize ulaştığı gün, AKP Milletvekili Mustafa Kendirli bana parkın son durumu ile ilgili sorular sordu. Bu çok manidar bir durum. Sanırım seçimi kaybedince parkı vermekten vazgeçtiler. Bu yapılan Kırşehir halkını cezalandırmaktır” diye konuştu.

PARK MADDE BAĞIMLILARININ MEKANI HALİNE GELDİ

Giriş izni olmayan ve aylardır atıl durumda bekletilen Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın tinercilerin mekânı haline gelmesine vatandaşlar da tepki gösterdi. Kırşehirliler, yetkililerden konuya çara bulmasını istedi.