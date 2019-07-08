Bergama’da işçiler sendika değiştirmeye zorlandı, sendika temsilcileri karakolluk oldu

OBEN ULU

Olaylar şöyle gelişti; sabah erken saatlerde Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal'ın işçileri birer birer odasına çağırdığı ve İşçilere ‘bu iş bu hafta bitecek, sendika değiştirmeyenler için gereği yapılacak' dediği iddia edildi. Bunun üzerine Genel-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Şükret Sevgener'in yapılan baskılardan dolayı belediyeye geldiği, konuyla ilgili tartışmalar yaşandığı ve belediyeye sivil polislerin geldiği öğrenildi. Tartışma ve arbede kısa sürede duyulunca Hak-İş temsilcileri de belediyeye geldi. Birbirlerinden şikayetçi olan sendika temsilcileri ifade vermek için emniyete götürüldü.

BASKI VE YILDIRMA POLİTİKALARINI KINIYORUZ

Emniyette ki ifadelerde CHP'li Meclis üyeleri Özkan Türkdoğan ile Mehmet Selim Tok şahit olarak dinlenirken Bergama Demokrasi Platformu üyeleri de destek için emniyete geldi. KESK ve Bergama Demokrasi Platformu'nca yapılan açıklamada; Bergama Belediyesi tarafından işçilere uygulanan baskı ve yıldırma politikalarını şiddetle kınıyoruz” denildi.

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Belediye ve sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği yıl sonuna kadar temsil haklarını elinde bulundurduklarını söyleyen Genel-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Sevgener; “Buradaki huzuru sağlamak ve sorunu gidermek için belediyeye geldim. Ancak birileri gelmemden rahatsızlık duydu. Toplu İş Sözleşmesi gereği 2019 yılı sonuna kadar burası benim iş yerim” dedi.

Belediye çalışanların baskı yaptığı iddia edilen İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal hakkında suç durusunda bulunduklarını ifade eden Sevgener;“İşçilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız. Yapılan baskı Anayasa'ya aykırıdır. İşçilerin kendi sendikalarını seçebilme özgürlüklerinin baskı ve tehdit ile önüne geçilmesi insanlık suçudur” dedi.