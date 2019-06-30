Bu kadar mazot nerede, içtiniz mi?

31 Mart seçimlerde Atakum belediyesini AKP’li başkandan devralan CHP’li Cemil Deveci, belediyenin ve belediyeye ait olan şirketin son bir yıl içindeki harcamalarını inceletmeye devam ediyor. Daha önce 7 milyon liranın kayıp olduğunu ve seçim öncesinde 46 günde 37,5 ton lop et alımının tespit edildiğini dile getiren Deveci, 2018 yılında alınan akaryakıtta da usulsüzlük yapıldığını söyledi.

DEPO YOK AMA BİR DEFADA 25 BİN LİTRE MAZOT ALINMIŞ

Başkan Deveci, yapılan incelemelerde akaryakıt alımının yapıldığı şirketin belediyeye gönderdiği faturaların bazılarında bir defada 15 bin ve 25 bin litre mazot alındığını belirterek, “Bu kadar mazotu bir defada nasıl aldılar? Hadi gerçekten alındığını kabul edelim. Bu kadar mazotu saklayacak bir depo yok. Atakum İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketi firmadan 1.057.774 TL tutarında akaryakıt aldığı halde, bu firmaya 1.797.769,78 TL ödeme yapıyor. Yani 739.995,78 TL fazladan ödeme yapıyor. Ortada mazot yok. Ama ödemesi peşin yapılmış” diye konuştu.

“SAHTE FATURA İLE VURGUN YAPILMIŞ”

CHP Atakum İlçe Başkanı ve aynı zamanda belediye avukatı Ali İzzet Kavtelek, sahte faturalar düzenlenerek 2 petrol şirketinden 01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında yüksek miktarda akaryakıt alımı yapıldığını tespit ettiklerini açıklayarak, “Yapılan alımların miktarları ve fiyatları dikkate alındığında kamu zararına yol açtığı görünmektedir. Dosyaya sunulan cari hesap ekstresinden ve irsaliyeli fatura suretlerinden ödenecek çek listesinden bu durum anlaşılmaktadır. 2 firmada yapılan alışlar bakımından sahte belge kullanma yönünden vergi incelemesine tabi tutulduğu anlaşılmıştır” diyerek suç durusunda bulunduklarını açıkladı.