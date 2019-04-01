Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa seçim sonuçları 2019: Bursa’da kim kazandı? İşte Bursa ilçe seçim sonuçları…

Bursa'da sandıklar açıldı, resmi olmayan seçim sonuçları belli oldu. Buna göre; AKP adayı Alinur Aktaş yüzde 49,57 oy oranı ile Bursa belediye başkanlığına seçildi. Seçmenler Bursa'nın ilçelerinde hangi partilerin kazandığını merak ediyor. İşte Bursa'nın ilçelerinde seçim sonuçları...

04:16 -
Haberler Gündem
Bursa seçim sonuçları 2019: Bursa’da kim kazandı? İşte Bursa ilçe seçim sonuçları…

31 Mart Pazar günü Bursa’da binlerce seçmen yerel yönetimi belirlemek üzere sandığa koştu. Henüz resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AKP adayı Alinur Aktaş yüzde 49,57, CHP adayı Mustafa Bozbey yüzde 46,89 oy aldı. İki aday arasında yaşanan kıyasıya rekabet seçmenlerin heyecanını artırdı. Peki Bursa’da hangi ilçede hangi parti ipi göğüsledi? İşte Bursa seçim sonuçları…

BURSA SEÇİM SONUÇLARI

Bursa İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Alinur Aktaş AK Parti AK Parti 897.159 % 49,60
Mustafa Bozbey CHP CHP 849.196 % 46,95
Mehmet Atmaca Saadet Partisi Saadet Partisi 32.095 % 1,77
Metin Engin DP DP 12.155 % 0,67
DSP DSP 5.853 % 0,32
Vatan Partisi Vatan Partisi 4.468 % 0,25
Şevket Tamaç BTP BTP 3.481 % 0,19
Diğer Diğer 1.812 % 0,10
Mehmet Yavuzkan TKP TKP 1.443 % 0,08
OSMAN UĞUR OSMAN UĞUR 1.165 % 0,06
Bursa İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 883.394%49,01
CHP CHP 611.854%33,94
İyi Parti İyi Parti 133.429%7,40
Saadet Partisi Saadet Partisi 57.679%3,20
DP DP 28.836%1,60
HDP HDP 24.361%1,35
BBP BBP 24.286%1,35
MHP MHP 16.564%0,92
DSP DSP 9.384%0,52
BTP BTP 3.640%0,20
Vatan Partisi Vatan Partisi 3.617%0,20
TKP TKP 2.722%0,15



BURSA’NIN İLÇELERİNDE SON DURUM


Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more