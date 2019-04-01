Bursa seçim sonuçları 2019: Bursa’da kim kazandı? İşte Bursa ilçe seçim sonuçları…

31 Mart Pazar günü Bursa’da binlerce seçmen yerel yönetimi belirlemek üzere sandığa koştu. Henüz resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AKP adayı Alinur Aktaş yüzde 49,57, CHP adayı Mustafa Bozbey yüzde 46,89 oy aldı. İki aday arasında yaşanan kıyasıya rekabet seçmenlerin heyecanını artırdı. Peki Bursa’da hangi ilçede hangi parti ipi göğüsledi? İşte Bursa seçim sonuçları…

BURSA SEÇİM SONUÇLARI

Bursa İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 883.394 %49,01 611.854 %33,94 133.429 %7,40 57.679 %3,20 28.836 %1,60 24.361 %1,35 24.286 %1,35 16.564 %0,92 9.384 %0,52 3.640 %0,20 3.617 %0,20 2.722 %0,15





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