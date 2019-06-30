CHP’li vekil sordu: ”TRT, terör örgütü ile reyting mi yükseltiyor?”

REYTİNG İÇİN Mİ YAPILDI: Terörist Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı, “Doğrusu ben Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler.

TRT'yi yönetenler bütün hassasiyetleri göz önünde bulundurarak adımlarını atarlar. Kürdi'nin reytingini yükseltmeyi de düşünüp bu ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını düşünüp buna göre adımlarını atmışlardır” sözlerini hatırlatan CHP'li Kılıç, “Reytinglerde çok geride olan TRT, acaba reytingini terör örgütü ile mi yükseltmek istemektedir? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ve TRT yöneticileri açıklama yaparlarsa hem biz hem de kamuoyu aydınlanmış olur” diye konuştu.

Kılıç, TRT'nin siyasi partilerin grup toplantıları konusunda adaletli hareket etmediğini söyledi. AKP ve MHP gruplarının tamamını canlı yayınlayan TRT Haber'in CHP grubuna ise 20 dakika ayırdığına dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi:

TRT BÜTÜN İLKELERİ ÇİĞNİYOR

“TRT, diğer bütün yayınlarında olduğu gibi, grup toplantılarında da başta CHP olmak üzere muhalefete ayrımcılık yapmaktadır, çifte standart uygulamaktadır. TRT'nin yayın ilkelerini düzenleyen 2954 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre, ‘tek yönlü ve taraf tutan yayın yapmaması, bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmaması' gereken TRT, bütün bu ilkeleri çiğnemektedir. TRT'yi, kanunda yazılı olan ve etik olarak da uyulması gerektiğini düşündüğüm bu ilkelere uymaya davet ediyorum.”