Çorlu tren kazasının mağdurları trenin önünü kesti!

Aileler adına kazada oğlu Oğuz Arda ile eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, sonuna kadar adaleti arayacaklarını belirterek, “Bu raylarda can verenler ne yazık ki ihmaller yüzünden can verdiler. Adalet kurumu diyor ki ‘Devlet Demir Yolları üst yönetimi, bürokratlar, siyasiler kusursuzdur. Hataları yoktur. Kovuşturmaya gerek yoktur’. Bu davada ilk önce onlar sorgulanmalıdır. 4 kişinin yargılanacak olmasını kabul etmiyoruz. Biz 8 Temmuz’da, gelmesini istemediğimiz o gün de aynı acıyı tekrar yaşayacağız. Biz geçen sene bunlar yaşanmıştı, diyerek, yaşıyoruz hayatımızı. ‘Evlat nedir?’ ben soruyorum. İnsanın evladından başka annesinden, babasından başka kanından başka ne değerli olabilir ki?” diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerini belirterek, “Bizler, asla susmayacağız. Sanmasınlar ki ‘Yırttık bundan’. Sanmasınlar ki ‘İyiyiz, bir şey olmaz, hesap vermeyiz’. Ama önce bu dünyada hukuk önünde hesap verecekler. Yukarıda Allah var, oraya gittiğinde de bunun vebali çok büyük olacak. Allah, kul hakkı ile gelmeyin, der. Ben inanıyorum ki bizlerin adalet ve vicdan duygusu sönmediği sürece bu toplumun her zaman var. Bizler her zaman parlamentoda bu kusur ve ihmalleri yüze vurmaya, hak aramaya, haksızları dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

TREN ÖNÜNDE BEKLEDİLER

Konuşmaların ardından Uzunköprü- İstanbul seferinin yapıldığı tren, Muratlı ilçesine geldi. Aileler ve kazadan yaralı kurtulanlar, uzun süre tren önünde, rayların üzerine oturup, eylem yaptı. Burada sloganlar atan ailelerden bazıları, trene bindi.

KIZININ HAYATINI KAYBETİĞİ VAGONA BİNDİ

Kazada 14 yaşındaki kızı Bihter, kız kardeşleri Derya Kurtuluş, Emen Duman ile yeğeni 6 aylık Beren Kurtuluş’u kaybeden Zeliha Bilgin, onların olduğu ikinci vagona bindi. Burada gözyaşı döken Bilgin, kızının oturduğu 17 numaralı koltuğa oturdu. Bilgin’i gören diğer yolcular da ağladı. Bilgin, gözyaşlarıyla “Canım kızım, Bihter’im; sen bu koltukta mı oturdun? Annem bir yere tutunamadın mı? Yavrum, kardeşlerim, Emel’im, Derya’m, Beren’im; size doyamadım ben. Bu tren sizi benden aldı” dedi. Bu sırada eşi Saim Bilgin de gözyaşı döktü.

Trenden Çorlu’da inen aileler, dağıldı. DHA