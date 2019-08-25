Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan idam açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı’nda, 216 proje için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Programdaki konuşmasında kalabalıktan idamın getirilmesini isteyen kişiye cevap veren Erdoğan, “İdam kararını benim Cumhurbaşkanı olarak tek başına verme yetkim yok. Bu parlamentodan gelecek, parlamentodan geldiğinde benim onaylama yetkim var. Parlamentodan çıkıp geldiğinde ben onaylayacağımı daha önce söyledim. Son Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutulur olay değildir. Bu ciddi bir vahşettir, alçaklıktır, adiliktir. Buna ne derseniz deyin az kalır. Ben babası ile görüştüm. Tabii ki bunu vicdanımızın da, hukukun da kabul etmesi mümkün değil” dedi.

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FAİZ AÇIKLAMASI

Ekonomide her gün müjdeli haberler aldıklarını ifade eden Erdoğan, “Kur’un nispeten stabil hale gelmesi, faiz indirimi, inecek. Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Bunun müjdesini veriyorum. Yatırımların, ticaretin, sanayi üretiminin, inşaatın ve tüm sektörlerin fark edilir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbal davasının yanında iş ve aş meselesi de her zaman önceliklerimizin en başında yer almıştır. Aynı şekilde devam edecektir. Unutmayın. AK Parti varsa hizmet vardır. AK Parti var olduğu sürece hizmetler kesintisiz sürecektir. Bugün açılışını yaptığımız eserler, bunun en basit örneğidir” diye konuştu. DHA