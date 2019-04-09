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Deniz Baykal’dan flaş İstanbul çağrısı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir." ifadesini kullandı.

16:17 -
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Deniz Baykal’dan flaş İstanbul çağrısı

Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomide yaşanan gelişmelere ve seçim sonrası yaşanan sürece ilişkin değerlendirmede bulundu. Baykal, şunları kaydetti:

“Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası, inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum.

Gözden kaçırılmaması gereken şudur, bu gayretlerin ötesinde seçim sonuçlarını ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya kanıtlamalıyız. Sadece bu adım bile yapılacak güven verici açıklamalardan çok daha fazla ekonomiye güven duyulmasını sağlayabilir. Türkiye de demokrasi ve hukukun işlerliği konusunda, uluslararası dünyada tereddüt yaratan konuyu çözecektir. Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir.”

Son güncelleme: android-time 16:18 09.04.2019
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