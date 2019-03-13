Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO’da iptal olan seferler:
07:45 – 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 – 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 – 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 – 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO’da iptal olan seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
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