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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

04:47 -
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Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO’da iptal olan seferler:

07:45 – 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 – 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 – 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 – 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO’da iptal olan seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

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Son güncelleme: android-time 06:05 13.03.2019
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