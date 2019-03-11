Son dakika: Denizli’de 3.9 büyüklüğünde deprem… İşte son depremler!

Merkez üssü Sarayköy ilçesi, Tekkeköy Mahallesi olan deprem Denizli merkez ve ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin saat 12.26’da meydana geldiğini ve yerin 6.5 kilometre derinliğinde oluştuğunu açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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