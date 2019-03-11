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Son dakika: Denizli’de 3.9 büyüklüğünde deprem… İşte son depremler!

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremle beraber Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın son depremler listeleri merak edilmeye başlandı. İşte yaşanan son depremler...

13:12 -
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Son dakika: Denizli’de 3.9 büyüklüğünde deprem… İşte son depremler!

Merkez üssü Sarayköy ilçesi, Tekkeköy Mahallesi olan deprem Denizli merkez ve ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin saat 12.26’da meydana geldiğini ve yerin 6.5 kilometre derinliğinde oluştuğunu açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: android-time 13:20 11.03.2019
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