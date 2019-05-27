Ergenekon’un ‘Efe’si Makedonya’dan da kaçmış!

Dönemin Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal'ın FETÖ üyeliği iddiasıyla Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 13 Mayıs'ta görülen duruşmasında Avukat Turgut Kazan, skandal nitelikle bir bilgiyi açıkladı.

Birgün’de yer alan habere göre; Kazan, Erzincan Davası'nda gizli tanık olarak kullanılan Serkan Zirek 23 yıl hapis cezası aldığı halde aynı davada yargılanan Bayram Bozkurt'un iki kez firar ettiğini söyledi. Bozkurt'un Kuzey Makedonya'da sınırı sahte pasaportla geçerken yakalandığını hatırlatan Kazan, “Bunlar öyle bir örgüt ki, büyükelçinin bütün çabasına rağmen şahsın firarı sağlanmıştır” dedi.

İLTİCA İÇİN BAŞVURDU

Bozkurt, 8 Mart 2019'da Kuzey Makedonya Tabanovce Sınır Kapısı'ndan Sırbistan'a geçerken yakalanmıştı. Adını Hakan Aslan diye bildiren Bozkurt'un üzerinde ‘Levent Öz' adına düzenlenmiş sahte diplomatik pasaport bulundu. Gözaltına alınan Bozkurt, Üsküp'teki Yabancılar Kabul Merkezi'ne götürüldü. Üst aramasında Levent Öz adına kimlik kartı, Bayram Bozkurt adına kimlik kartı ve sürücü belgesi çıktı. Kuzey Makedonya Kurmanova Asliye Mahkemesi'nce üç ay şartlı hapis cezası verilen Aslan'a beş yıl ülkeye giriş yasağı koyuldu. Aynı suçu iki yıl içinde tekrar işlediği takdirde hapis cezasını yatması kararlaştırıldı. Bozkurt, Kuzey Makedonya'ya sığınma başvurusunda bulundu.

İKİ KEZ FİRAR ETTİ

Bozkurt'un adı, 2008'de atandığı Erzincan İliç'te rüşvete karıştı. Dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, bu yöndeki şikâyetleri işleme koyunca Bozkurt da Cihaner hakkındaki Ergenekon soruşturmasının ‘Efe' kod adıyla bir numaralı tanığı oldu. Cihaner tutuklandı. Bozkurt, rüşvet suçlamasından kurtulamayacağını anlayınca savcılıktan istifa etti ve Ankara'da FETÖ bağlantılı şekilde avukatlık yapmaya başladı. 2011'deki HSYK seçimlerinden sonra Bozkurt, Gizli Tanık Koruma Kanunu çerçevesinde estetik operasyon geçirdi. Adı Hakan Aslan olarak değiştirildi ve yeni kimlikle Keskin'de savcı yapıldı.

17/25 Aralık'tan sonra HSYK, Bozkurt'u meslekten attı. Erzincan davasına bakan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Bozkurt ve gizli tanıklar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bozkurt, Erzincan'da “Kaçma şüphesi yok” diye serbest bırakılınca firar etti. 15 Temmuz sonrasında İzmir'de saklandığı evde kaçarken balkondan düşüp bacağını kırdı ve yakalandı.

Erzincan'da açılan davada Bozkurt'un gizli tanık olmaları için yönlendirdiği Serkan Zirek ve Ahmet Koç'a 23 yıl hapis cezası verildi. Bozkurt ise tahliye edildi. Bozkurt ayrıca, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan davada yargılanmaya başlandı. 7 Ağustos'ta çıktığı ilk duruşmada “delillerin toplanmış olması, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süre” nedeniyle adli kontrolle tahliye edildi. Karara itiraz üzerine 3 Eylül 2018'de yeniden tutuklama kararı verildi. Fakat ikinci kez firar ettiği anlaşıldı.